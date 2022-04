Kondycja polskiej gospodarki

– Polska gospodarka od 30 lat radzi sobie dobrze z kolejnym kryzysami. Chociaż teraz głównie mówi się o Polsce w kontekście przyjęcia 2,5 mln uchodźców z Ukrainy, to bardzo się docenia, jak wiele Polska osiągnęła w ostatnich 30 latach. Uważa się, że polska gospodarka poradzi sobie z tym kolejnym kryzysem, ale to się nie stanie automatycznie, wiele będziemy musieli zrobić żeby się udało – mówi Marcin Piątkowski, ekonomista, prof. Akademii Leona Koźmińskiego.

Wpływ uchodźców na polską gospodarkę

– Tak jak mamy teraz swoje 5 minut, bo znowu się świetnie mówi na świecie o Polsce. To mamy swoje 5 minut, jeśli chodzi o zmianę strategicznego położenia polskiej gospodarki. Od wielu lat pisałem o tym, że Polska powinna otworzyć się na imigrację, bo inaczej się szybko zestarzejemy i nigdy nie zostaniemy bogaci. Niestety ta imigracja przyjęła zupełnie inną formę z bardzo złych powodów, czyli wojny na Ukrainie. To jest wielka szansa dla Polski, żeby Ukraińcom i Ukrainkom, którzy zdecydują się u nas zostać, stworzyć warunki do pozostania w Polsce na dłużej lub na zawsze – mówi Piątkowski.

Marcin Piątkowski – ekonomista, prof. Akademii Leona Koźmińskiego. Autor książki „Europejski lider wzrostu Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu".