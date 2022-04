Redakcja Quartz wylicza niedotrzymane obietnice i szumne plany Elona Muska. Na przykład w 2018 roku Musk ogłosił, że ma fundusze na przejęcie Tesli za 420 dolarów za akcję – to twierdzenie zmusiło go do zawarcia ugody z amerykańskimi organami regulacyjnymi w sprawie oszustwa dotyczącego papierów wartościowych, która opiewała na 40 milionów dolarów. Również w tym samym roku Musk bezpodstawnie oskarżył nurka biorącego udział w akcji ratowania 12 tajskich dzieci uwięzionych w jaskini o pedofilię. W tym miesiącu Musk zgodził się wejść do zarządu Twittera, szybko się z tego wycofał, a teraz oferuje kupno sieci społecznościowej za 54,20 dolarów za akcję, powołując się na brak zaufania do obecnego zarządu.

Niektórzy pracownicy Twittera są podobno przerażeni perspektywą kupna firmy przez Muska – i jest to zrozumiałe. Badania pokazują, że zmienność i niekonsekwencja to jedne z najbardziej przerażających cech u szefa. A są to cechy, którymi Musk wykazuje się od początku swojej kariery – zaznacza Quartz.

Praca dla niestabilnego szefa stresuje

Na wewnętrznym spotkaniu Twittera w tym tygodniu pracownicy wyrazili zaniepokojenie historią nieobliczalnych zachowań Muska. Według relacji zamieszczonej w „New York Times” jeden z pracowników porównał to do sytuacji zakładnika. „Nie sądzę, byśmy byli zakładnikami” – odpowiedział prezes Twittera, Parag Agrawal. Jednak pracując dla szefa, którego zachowanie jest nieprzewidywalne, z pewnością można się tak poczuć.

Jedno z badań z 2016 r., opublikowane w Academy of Management, wykazało, że ludzie są fizjologicznie mniej zestresowani przełożonym, który stale jest beznadziejny, niż szefem, który jednego dnia jest rozsądny, a następnego niesprawiedliwy. Badanie wykazało również, że pracownicy, których szefowie są nieprzewidywalni, częściej twierdzą, że są emocjonalnie wyczerpani i niezadowoleni z pracy, niż ci, których szefowie są zawsze okropni. Lepiej wiedzieć, czego można się spodziewać – nawet jeśli to coś złego – niż nie wiedzieć, co czeka nas w pracy.

Czy Elon Musk zbyt często zmienia zdanie?

Z wywiadów z pracownikami Tesli wyłania się portret miejsca pracy, które jest zależne od wahań nastroju Muska. Równie destabilizujący jak szefowie rozchwiani emocjonalnie są ci, którzy nie robią tego, co zapowiadają. O ile dobrze jest, gdy liderzy są otwarci na przyznawanie się do błędu i zmianę zdania w miarę zdobywania nowych informacji, o tyle zbyt częste zmienianie stanowiska może nadszarpnąć zaufanie pracowników.

Musk ma na swoim koncie niedotrzymywanie obietnic, w tym niedotrzymywanie słowa danego pracownikom. W 2020 roku, na przykład, dał pracownikom Tesli pozwolenie na pozostanie w domu, jeśli nie czują się na siłach, by udać się do fabryki podczas pandemii, a następnie rzekomo zwolnił pracowników za to, że nie wrócili.

Musk przyznaje, że jego oczekiwania nie zawsze okazują się trafne. „Nie chcę was rozczarować, ale nie zawsze mam rację” – powiedział Musk w wywiadzie dla „Washington Post” w tym tygodniu, mówiąc o swojej przesadnej pewności siebie w kwestii terminów wprowadzenia w pełni autonomicznych samochodów.

Kultura zarządzania według Muska

Istnieje wiele innych rzekomych problemów związanych z kulturą zarządzania, którą nadzoruje Musk: Tesla została ukarana grzywną w wysokości 15 milionów dolarów (zmniejszoną z 137 milionów dolarów) w związku z pozwem o dyskryminację rasową, a pracownicy fabryk mówili o tym, że presja na zwiększenie produkcji doprowadziła do niebezpiecznych warunków pracy w miejscu pracy. W grudniu 2021 r. pięciu byłych pracowników SpaceX wystąpiło z zarzutami, że w firmie panuje kultura molestowania seksualnego – zaledwie miesiąc po tym, jak Musk wywołał falę krytyki, publikując na Twitterze seksistowski żart.

Obawy zgłaszane obecnie przez pracowników Twittera przypominają o tym, jak ważna jest stabilność u szefa. Jak mówi Nancy Rothbard, profesor zarządzania w University of Pennsylvania's Wharton School, w wywiadzie dla Harvard Business Review: „Kiedy masz do czynienia z osobą, która przeżywa emocjonalny rollercoaster, często wyzwania w pracy okazują się znacznie wię