- We współpracy z naszymi partnerami – ASPIRE, ABSL, OMGKRK i Krakowskim Parkiem Technologicznym, przeanalizowaliśmy aktualną sytuację w 321 firmach zatrudniających w sumie 43,5 tys. specjalistów IT, czyli ok. 80 proc. wszystkich talentów z tego sektora pracujących pod Wawelem – wyjaśnia Michał Piątkowski, założyciel i prezes MOTIFE, firmy wspierającej przedsiębiorstwa różnej wielkości w lokowaniu działalności nad Wisłą.

W ciągu dekady Kraków stał się najważniejszym w Europie i jednym z kluczowych na świecie hubów technologicznych. Ponad pół tysiąca firm z sektora wysokich technologii zatrudnia ok. 55 tys. specjalistów IT, a roczny wzrost tego rynku wynosi ok. 10 proc. – przede wszystkim za sprawą stałego napływu inwestorów zagranicznych. W efekcie, jak wynika z raportu, zaledwie 17 procent wszystkich zatrudnionych pod Wawelem informatyków pracuje w przedsiębiorstwach z przewagą polskiego kapitału, a pozostałe 83 procent ma etaty i kontrakty z firmami zagranicznymi. Wśród tych ostatnich zdecydowanie dominują podmioty amerykańskie – zatrudniają już 38 procent wszystkich specjalistów IT.

Rynek IT. Dominacja globalnych gigantów

Aż 40 procent ogółu informatyków pod Wawelem pracuje w 10 firmach zatrudniających powyżej tysiąca osób, wyspecjalizowanych przede wszystkim w doradztwou i usługach IT. W pierwszej dziesiątce jest tylko jedna firma polska – Comarch (na drugim miejscu). 13 procent puli talentów IT znalazło zatrudnienie w podmiotach zatrudniających od 501 do 999 osób, a kolejne 19 proc. – w firmach średnich (od 201 do 500). Tylko 1 procent specjalistów IT pracuje w mikrofirmach (do 10 osób).

Charakterystyczne dla Krakowa jako głównego europejskiego hubu technologicznego jest to, że aż trzy czwarte informatyków pracuje w firmach skoncentrowanych na rozwoju nowych technologii (w których specjaliści IT stanowią ponad połowę zespołów). W tym segmencie zdecydowanie dominuje sektor usług i doradztwa IT (zatrudnia 27 proc. ogółu specjalistów), na drugim miejscu jest sektor oprogramowania (15 proc.), na trzecim telekomunikacji i rozwoju sieci (13 proc.), tuż za podium znalazł się sektor produkcyjny (11 proc.). W segmencie non-IT głównym pracodawcą informatyków są instytucje finansowe, w tym globalne banki – zatrudniają 16 proc. ogółu specjalistów.

Trzydziestu największych pracodawców zatrudnia połowę wszystkich specjalistów IT w Krakowie. Są wśród nich tylko dwie firmy polskie.

TOP 10 firm zatrudniających w Krakowie najwięcej informatyków wygląda tak:

HSBC (finanse, Zjednoczone Królestwo) – 2 500

COMARCH (oprogramowanie, Polska) – 2 400

APTIV (inżynieria, USA) – 2 200

EPAM (doradztwo IT, USA) – 1 800

CISCO (telekomunikacja, USA) – 1 800

MOTOROLA SOLUTIONS (telekomunikacja, USA) – 1 700

HCL (doradztwo IT, Indie) – 1 600

CAPGEMINI (doradztwo IT, Francja) – 1 300

SABRE (podróże, USA) – 1 041

ABB (inżynieria, Szwajcaria) – 1 000

Na kolejnych miejscach znalazły się: Luxoft (Szwajcaria), Ericsson (Szwecja), UBS (Szwajcaria), SII (Francja), Nokia Networks (Finlandia), Hitachi Energy (Japonia), Akamai (USA), Jacobs (USA), Accenture (Irlandia) i Alior Bank (Polska). W trzeciej dziesiątce są cztery firmy amerykańskie, cztery brytyjskie oraz jedna holenderska i jedna szwajcarska.

W sumie, jak się rzekło:

38 proc. specjalistów IT zatrudniają firmy amerykańskie

17 proc. – polskie

12 proc. – brytyjskie

8 proc. – szwajcarskie

6 proc. – francuskie

4 proc. - indyjskie

3 proc. – szwedzkie

2 proc. – fińskie

2 proc. – japońskie

1 proc. – norweskie.

Kobiety w IT. Odsetek specjalistek stale rośnie

Analitycy MOTIFE sprawdzili także odsetek kobiet wśród zatrudnionych w Krakowie talentów IT. Wiedzą na ten temat podzieliło się 84 pracodawców zatrudniających około jednej trzeciej wszystkich specjalistów IT pod Wawelem. W tym gronie udział pań stale rośnie i wynosi obecnie średnio 26 procent - co przekłada się na 4 735 specjalistek IT; nie oznacza to, że wśród ogółu firm ich liczba przekracza 10 tys. – autorzy raportu nie wykluczają, że informacji w tym zakresie udzieliły tylko lub głównie mocno wyróżniające się pod względem zatrudnienia kobiet. W całej Polsce (wedle zeszłorocznego raportu o rynku IT) udział kobiet w gronie specjalistów IT wynosi średnio 15,5 proc.

Analitycy podkreślają, że udział kobiet jest wyraźnie większy w firmach z sektora finansowego (30 proc.) oraz telekomunikacji i rozwoju sieci (26 proc.) niż w innych wiodących segmentach rynku - oprogramowania (19 proc.) oraz usług i doradztwa IT (21 proc.).

Największy odsetek kobiet w gronie zatrudnionych specjalistów IT – aż 43 procent! - odnotował wśród dużych firm amerykański Philip Morris International. Drugim najwyższym odsetkiem – 39 proc. - może się pochwalić EPAM, a trzecim - 35 proc. – CISCO. Firmy te wyznaczają trendy w swoich segmentach działalności: dóbr konsumpcyjnych, doradztwa IT i telekomunikacji. W sektorze finansowym prym wiodą UBS i Brown Brothets Harriman (po 33 proc. udziału specjalistek IT) oraz HSBC (32 proc.), w branży energetycznej – Hitachi Energy (26 proc.). W liczbach bezwzględnych najwięcej specjalistek zatrudniają: HSBC (820 pań), EPAM (702) i CISCO (630).

Warto zauważyć, że w mniejszych firmach udział kobiet bywa jeszcze większy. W Lufthansie wynosi równo 50 proc. , w Elektroluksie 41 proc., w Dysonie – 40 proc.