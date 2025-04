Strona internetowa Software Finder, służąca do wyszukiwania i recenzowania oprogramowania, przeprowadziła ankietę wśród ponad 1000 pracowników, aby zapytać ich o opinie na temat ich obecnych warunków pracy.

Reklama

Jak się okazało pracownicy biurowi są skłonni do poważnych ustępstw, aby zachować przywilej pracy zdalnej, która stała się znakiem rozpoznawczym równowagi między życiem zawodowym a prywatnym po pandemii.

Oto 5 najbardziej zaskakujących wyników ankiety Software Finder, które przytoczył portal Quartz.

Co czwarty pracownik nie zrezygnuje z pracy zdalnej

Ankieta wykazała, że 25 proc. pracowników nie zrezygnuje z pracy zdalnej nawet przy zmianie pracy. Jeden na czterech pracowników będzie szukał wyłącznie pracy zdalnej, odmawiając nawet rozważenia opcji zatrudnienia w systemie hybrydowym. To dowód na to, jak wielu pracowników jest niezadowolonych z chodzenia do biura.

Zgoda na obniżkę wynagrodzenia za pracę zdalną

Zaskakująco wysoki odsetek pracowników zgodziłoby się na obniżkę wynagrodzenia w zamian za elastyczną politykę biurową. Jak wykazało badanie Software Finder, siedmiu na dziesięciu pracowników wymieniliby gotówkę na możliwość pracy zdalnej, nawet w systemie hybrydowym, czyli przez kilka dni w tygodniu. Aż 70 proc. ankietowanych pracowników biurowych stwierdziło, że byliby skłonni poświęcić średnio aż 13,4 proc. swojej pensji, aby pracować zdalnie.

Zgoda na obniżenie stanowiska

Jak się okazało, pracownicy są skłonni do rezygnacji nie tylko z pieniędzy w zamian za elastyczną politykę biurową. Software Finder ujawnił, że 33 proc. pracowników jest również skłonnych przyjąć degradację, jeśli będzie to oznaczać, że nie muszą wracać do biura na pełen etat.

Rezygnacja z urlopu

Badanie wykazało, że 46 proc. pracowników zrezygnowałoby z dni urlopowych na rzecz pracy zdalnej, a 51 proc. pracowników z pokolenia Z stwierdziło, że zrezygnowaliby nawet ze średnio 10 dni urlopowych na rzecz tego przywileju pracy z domu i nie musieć codzienni dojeżdżać do biura.

Co skłania pracowników do tak dużych ustępstw?

W sytuacji, w której pracownicy w USA są skłonni do tak dużych ustępstw dla zachowania przywileju pracy zdalnej, nasuwa się pytanie, co ich do tego skłania. Odpowiedź jest dość prozaiczna. Szybko kurcząca się baza miejsc pracy zdalnej. Czterdzieści dziewięć procent pracowników biurowych powiedziało Software Finder, że pod rządami Trumpa możliwości pracy zdalnej zmniejszą się. Ten trend widoczny jest w szczególności w świecie finansów.

Źródło: Quartz