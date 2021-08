"Patrząc na wzrosty w liczbach, można dojść do wniosku, że wakacje praktycznie nie dotyczą branży IT. W lipcu 2021 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wzrosła o 213 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost - bo prawie o 600 proc. - odnotowały oferty remote. Nawet jeśli we wrześniu rzeczywiście firmy zaproszą swoich pracowników z powrotem do biura, praca zdalna przeszła od trendu do standardu" - powiedział CTO w No Fluff Jobs Marek Psiuk, cytowany w komunikacie.

Najbardziej poszukiwanymi byli specjaliści z kategorii Security, Mobile i Business Intelligence. Ci ostatni spośród wymienionych mogli liczyć na największe zarobki - od 15 400-21 800 zł netto (+VAT) w przypadku umowy B2B oraz 14 000-19 000 zł brutto na umowę o pracę. Na kolejnych pozycjach znalazły się kategorie Embedded, Gaming, IT Administrator, Backend, DevOps, AI oraz Testing.

"Co więcej, wszystkie trzy zwycięskie kategorie odnotowały wzrost oferowanego wynagrodzenia w porównaniu do lipca 2020. Według No Fluff Jobs, największy skok zarobków wśród Mobile, BI oraz Security dotyczy osób pracujących na umowie o pracę. Mediana dolnych widełek wynagrodzenia specjalistów od Business Intelligence w lipcu 2021, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, wzrosła o 16,7 proc., w przypadku Security była ona większa o 14,8 proc., zaś Mobile - 26,5 proc." - czytamy także.

No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.