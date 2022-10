Reklama

Autorka pisze, że networking to często niezrozumiała kompetencja, która jest błędnie postrzegana w zredukowanej do aktywności na LinkedIn czy kontaktów z rekruterami formie. W rzeczywistości to kluczowy dla rozwoju kariery obszar. Według HubSpot 85 proc. wakatów jest zapełnianych za pomocą networkingu. Zdaniem CNBC 70 proc. ofert pracy nigdy nie zostało publicznie opublikowanych.

Oznacza to, że zdecydowaną większość stanowisk zdobywa się poprzez bezpośrednie kontakty – począwszy od komunikacji przez Twittera, a skończywszy na formalnych spotkaniach przy kawie. Artykuł Xie jest krótkim poradnikiem na temat tego, jak odnaleźć się w świecie networkingu.

Bliscy i dalecy znajomi

Powinniśmy zacząć po prostu od osób, które już znamy. Często wydaje się nam, że bliscy i znajomi mają podobną do nas wiedzę i niewiele mogą nam pomóc. Warto jednak zwrócić im uwagę na nasze potrzeby i zainteresowania, a może się okazać, że mogą udzielić nam bezpośredniego wsparcia lub przedstawić komuś, kto da nam dostęp do potrzebnych zasobów.

Kolejnym etapem jest nawiązanie relacji z dalszym kręgiem znajomych, czyli odnowienie tego, co socjolog Mark Granovetter nazwał „słabymi więziami”. Z jego badań wynika, że mają one dla naszej kariery o wiele większe znaczenie niż relacje z bliskimi. Chodzi o wyjście ze społecznej bańki i otwarcie się na dalszych znajomych, którzy mają różniące się od naszych zainteresowania i kompetencje. Autorka podkreśla, że nie musimy podawać powodów, dla których kontaktujemy się z daną osobą. Ludzie są bardzo społeczni z natury i chętnie opowiadają o sobie, w tym o swojej pracy.

Internet i media społecznościowe

Kolejną formą rozbudowy zawodowej sieci są social media takie jak Twitter, Instagram czy Twitter, poprzez które możemy nawiązać interakcję. Google z kolei jest doskonałym narzędziem do wyszukiwania ludzi, którzy mogą być wartościowi dla rozwoju naszej kariery.

Nie zapomnijmy o naszej cyfrowej obecności i tworzeniu wizerunku, choćby na portalu LinkedIn.

No i w końcu – pamiętajmy, by pozostawać w kontakcie z zawodowymi znajomymi i okazywać im wdzięczność za poświęcony nam czas.