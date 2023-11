Jak powszechne są przerwy w zatrudnieniu? Badania pokazują, że większość ludzi ma przynajmniej jedno wydarzenie w swoim życiu, które wymaga czasu wolnego od pracy. Według ankiety LinkedIn przeprowadzonej wśród 23 tys. pracowników w 2022 roku, prawie dwie trzecie (62 proc.) pracowników w pewnym momencie zrobiło sobie przerwę w karierze, a 35 proc. byłoby zainteresowanych taką przerwą w przyszłości.

Przerwa w Karierze jako funkcjonalność?

W tym samym roku, LinkedIn wprowadził zresztą funkcjonalność o nazwie – nietrudno zgadnąć - Przerwa w Karierze, pozwalającą użytkownikom wskazywać przerwy w historii pracy na swoim profilu z 13 różnych powodów, począwszy od pełnoetatowego rodzicielstwa, przez podróże i żałobę, po przeprowadzkę i zmianę branży. "Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja ułatwi kandydatom i rekruterom otwarte rozmowy," napisała Jennifer Shappley, wiceprezes ds. talentów w LinkedIn, kiedy funkcja została ogłoszona. Do tej pory ponad milion użytkowników LinkedIn dodało funkcję Przerwa w Karierze" do swoich profilów.

Według ankiety Milieu Insight przeprowadzonej wśród 6 tys. pracowników w wieku 25 lat i starszych, w sześciu krajach Azji Południowo-Wschodniej, głównymi powodami podjęcia decyzji o przerwie w karierze były problemy ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem (17 proc.) oraz przejścia w pracy (17 proc.). Ludzie brali urlop od pracy także po to, aby podróżować (13 proc.), wychowywać dzieci (12 proc.) i opiekować się innymi (10 proc.). Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) stwierdziła, że nie doświadczyła wydarzeń, które uzasadniałyby podobną przerwę.

Ujawnić, czy nie ujawnić?

Cóż z tego, skoro, pomimo ich wszechobecności, luki w zatrudnieniu są często postrzegane negatywnie. Pracodawcy nadal przyjmują milczące założenie, że ubiegający się o posadę był w tym czasie zwolniony, miał trudności ze znalezieniem posady lub wręcz jest słabym kandydatem. Tylko że wcale tak nie musi być. - Ludzie są bardziej otwarci na przerwy w pracy i podążanie niekonwencjonalnymi ścieżkami kariery - powiedziała w rozmowie z CNBC Pooja Chhabria, szefowa redakcji LinkedIn w regionie Azji i Pacyfiku. Jej zdaniem, to ma stać się wręcz normą.

W badaniu CNBC/Milieu tylko połowa respondentów, którzy wzięli przerwę w karierze, powiedziała, że ujawniła ją w swoich CV lub na portalach pracy. Jedna z powszechnych taktyk to manipulowanie datami poprzedniego zatrudnienia - zamazywanie dat rozpoczęcia i zakończenia, aby zminimalizować przerwę. Ale uczciwość jest chyba lepszą praktyką. Bo w końcu, jeżeli firma nie znajduje w sobie dość empatii, aby wczuć się w sytuację danej osoby, to może wcale nie jest firmą wymarzoną dla pracowników? Firmy mogą się też wahać, jeżeli przerwa w pracy jest długa.

Jednak, według LinkedIn, połowa (51 proc.) pracodawców twierdzi, że są bardziej skłonni oddzwonić do kandydata, jeśli znają powód jego przerwy w karierze.

To wciąż stygmatyzuje pracowników

Chociaż takie sytuacje stają się coraz bardziej popularne, dane LinkedIn pokazują, że wśród niektórych menedżerów ds. rekrutacji wciąż istnieje zjawisko stygmatyzacji. Badania wykazują, że aż jeden na pięciu menedżerów ds. rekrutacji odrzuca takich kandydatów. - Traktowanie przerw w CV jako braku powagi to przestarzałe myślenie - powiedziała Nicole Price, coach liderów. - Nie uwzględnia ono złożoności współczesnego życia oraz wieloaspektowej natury rozwoju umiejętności.

- Ponadto, w miarę jak zdrowie psychiczne i równowaga między pracą a życiem prywatnym stają się coraz bardziej priorytetowe, ważne jest zrozumienie, że przerwa nie oznacza braku zaangażowania czy ambicji. Wręcz przeciwnie, świadczy to o wysokim poziomie samoświadomości i proaktywnym podejściu do rozwoju osobistego - dodała.

Apel o więcej empatii

Respondenci w badaniu CNBC/Milieu zgodzili się, że zdrowie i dobre samopoczucie to akceptowalny powód do wzięcia przerwy w karierze - najwyższy spośród 13 zapytań w ankiecie. Mimo to 89 proc. z nich stwierdziło, że martwiłoby się o to, co przerwa mogłaby sygnalizować potencjalnym pracodawcom. A 78 proc. utrzymuje, że przerwy w karierze są ogólnie postrzegane jako niekorzystne w ich społeczeństwach.

Z drugiej strony ankietowani niemal jednogłośnie (92 proc.) przyznali, że powinno być więcej empatii dla osób potrzebujących przerw w karierze, z ponad dziewięcioma na dziesięciu respondentów stwierdzających, że chętniej zdecydowaliby się na taką przerwę, gdyby była ona bardziej akceptowana przez społeczeństwo.