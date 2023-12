Szwajcaria, gospodarka i braki kadrowe

Według najnowszych danych agencji zatrudnienia Adecco i Uniwersytetu w Zurychu niedobór wykwalifikowanych pracowników w Szwajcarii wzrósł o 24 proc. r:r.

W 2022 r. wskaźnik dot. wspomnianej grupy wzrósł o 69 proc. r:r. Co spowodowało spowolnienie w 2023 r.? Wśród przyczyn szwajcarskie media wymieniają: inflację, pozycję franka, „ponure perspektywy gospodarcze na świecie i niepewność geopolityczną”.

Nie wszystkim szwajcarskim pracodawcom uda się uniknąć niedoborów wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Marcel Keller, szef Adecco w Szwajcarii. „Czynniki takie jak starzenie się społeczeństwa, postępująca cyfryzacja i przejście na zieloną gospodarkę będą w dalszym ciągu napędzać ten wzrost w przyszłości”.

Opieka zdrowotna

Największe problemy z brakami kadrowymi mają zawody związane z opieką zdrowotną (w porównaniu z 2022 r. nastąpił nawet wzrost wakatów). Szwajcaria potrzebuje m.in.: farmaceutów i personelu opiekuńczego.

„Około 1/3 lekarzy rodzinnych osiągnęła lub osiągnie (w ciągu najbliższych pięciu lat) wiek emerytalny” – zaznacza, cytowana przez serwis SRF, Yvonne Gilli, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Szwajcarskich (FMH). Jak dodaje, na miejsce emerytowanego lekarza potrzeba więcej niż jednego kandydata. „[...] Obciążenie pracą personelu medycznego z pokolenia na pokolenie jest znacznie wyższe niż normalne tygodniowe godziny pracy”.

Ile wynosi wynagrodzenie pracowników tej branży w Szwajcarii?* Lekarze mogą zarobić rocznie od 65 000 - 225 000 CHF (brutto). Z kolei personel opiekuńczy 62 042 - 100 000 CHF brutto/r, natomiast farmaceuci 70 000 - 136 500 CHF brutto/r.*

Branża IT

Na drugim miejscu znalazła się branża IT. Niedobór pracowników w tym przypadku zmniejszył się (w porównaniu z 2022 r.), ale to nie oznacza końca problemów dla firm.

Firmy (takie jak np. Google i Meta) w 2023 r. zwolniły wielu pracowników, również w Szwajcarii. Teraz jest to zauważalne. „Zawirowania w branży IT pozostawiły wyraźne ślady na rynku pracy” – ocenia, cytowany przez „Blick”, Yanik Kipfer z Uniwersytetu w Zurychu.

Specjaliści IT w Szwajcarii mogą liczyć na wynagrodzenie od 53 044 do 125 000 CHF brutto/r.*

Inżynierowie, zawody techniczne

Na trzeciej pozycji (ze wzrostem wakatów w porównaniu do 2022 r.) są inżynierowie i reprezentanci zawodów technicznych. To coraz większy problem dla przemysłu Szwajcarii – podkreśla „Blick”. Braki kadrowe są widoczne w tym sektorze nie tylko w przypadku pracowników z wyższym wykształceniem.

Zarobki specjalistów ds. technicznych wynoszą w Szwajcarii od 56 488 - 98 828 CHF brutto/r. Na więcej mogą liczyć inżynierowie – 70 000 - 132 081 CHF brutto/r.*

Branża budowlana

Czwarte miejsce (w zestawieniu branż z największymi problemami dot. braków kadrowych) należy do zawodów związanych z budownictwem (tutaj także widoczny jest wzrost wakatów w porównaniu z 2022 r.).

Szwajcarskie media zwracają uwagę, że w tym przypadku na braki kadrowe również wpływają zmiany demograficzne. „Personel branży budowlanej jest znacznie starszy niż przeciętny pracownik w Szwajcarii” – pisze SRF. Brakuje m.in. brygadzistów, kierowników budowy i murarzy.

Przyszłość przyniesie poprawę? Niestety prognozy nie są optymistyczne. Około 40 proc. pracowników branży budowlanej jest powyżej 50. roku życia (w najbliższych latach ta grupa przejdzie na emeryturę).

Dla przykładu zarobki kierowników budowy to ok. od 65 000 do 120 000 CHF brutto/r, dla kierowników produkcji to 70 000-135 000 CHF brutto/r, natomiast wynagrodzenie murarzy to 50 000 - 80 000 CHF brutto/r.*

Mechanicy i ślusarze

Na piątej pozycji znaleźli się m.in. mechanicy produkcji, mechanicy maszyn i ślusarze. W tym sektorze według danych Adecco i Uniwersytetu w Zurychu również odnotowano wzrost wakatów (w porównaniu z 2022 r.).

Roczne zarobki mechaników maszyn w Szwajcarii to 52 981-89 007 CHF brutto/r, dla mechaników produkcji to 53 000 - 88 996 CHF brutto/r, a dla ślusarzy to 52 120-80 000 CHF brutto/r.

* Przedział rocznych zarobków w Szwajcarii w wybranych branżach [od najniższych do najwyższych stawek brutto] według jobs.ch.