Powódź a usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024, poz. 654) w art. 8 przewiduje usprawiedliwioną nieobecność w pracy w przypadku faktycznej niemożności świadczenia w pracy w związku z powodzią.

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu powodzi

Za czas tej nieobecności pracownikowi przysługuje odpowiednia część minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednak tylko do 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy danego pracownika. Zasady tej nie stosuje się do pracowników, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi lub do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z odrębnych przepisów.

Wypłata wynagrodzenia za nieobecność w pracy w czasie powodzi

Wynagrodzenie to wypłaca pracodawca, a jeśli nie ma na to środków i na skutek powodzi zaprzestał lub istotnie ograniczył prowadzenia działalności, może złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Ważne Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki apeluje, aby pracodawcy w związku z zaistniałą sytuacją powodziową traktowali pracowników elastycznie i z wyrozumiałością, niezależnie od przepisów prawa pracy i ustawy powodziowej.

Powierzenie pracownikowi innej pracy – usuwanie skutków powodzi u pracodawcy

Co więcej, pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z nawiązanego stosunku pracy, jeśli jest to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi u tego pracodawcy. Wówczas pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Oblicza się je zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.