Minister spraw wewnętrznych i administracji z przewodniczącymi związków zawodowych spotkał się w poniedziałek w siedzibie resortu. Po spotkaniu kierownictwo MSWiA i związki poinformowały we wspólnym komunikacie, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na nowe rozwiązania dla mundurowych, w tym świadczenie motywacyjne po 15 latach służby.

Reklama

"Za nami dobre rozmowy z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych. Dzięki wspólnym staraniom kierownictwa MSWiA i strony związkowej funkcjonariusze otrzymają dodatkowe środki finansowe" - napisał po spotkaniu na Twitterze Mariusz Kamiński.

Reklama

W oczekiwaniu na podpis

Jeden z przewodniczących, szef Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski w rozmowie z PAP po spotkaniu zaznaczył, że jeszcze nie zostało podpisane porozumienie między stroną rządową a związkami, które zakończyłoby protest służb.

"Z tym komunikatem muszą się zapoznać wszyscy nasi członkowie w terenie i wtedy podejmiemy właściwe decyzje" - podkreślił Jankowski. Jak dodał, związki muszą też obliczyć realne skutki finansowe nowych rozwiązań.

Szef NSZZ Policjantów ocenił przy tym, że ministerstwo "wykonało ruch we właściwym kierunku". "Z perspektywy związkowej najważniejsze jest to, że minister Kamiński wykonał pierwszy krok w stronę tego, co postulujemy od dawna. Żeby uposażenia rosły progresywnie, czyli razem ze stażem służby" - powiedział.

Waloryzacja świadczeń zależna od długości służby

Specjalne świadczenie po 15. roku służby zostanie wprowadzone ustawą. Będzie się rozpoczynało od 5 proc. i co roku będzie rosło o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale - jak podkreślono w komunikacie - w żaden sposób nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

"W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego" - poinformowały MSWiA i związki zawodowe.

Związki wynegocjowały też m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto i zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród dla czterech służb MSWiA - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa - zostanie zwiększony o 30 mln zł. Według wspólnego komunikatu rozwiązania mają wejść w życie od 1 marca 2023 roku.

"Biorąc pod uwagę nowe świadczenia motywacyjne, kierownictwo MSWiA oraz strona związkowa wspólnie apelują do funkcjonariuszy, którzy złożyli raporty o odejściu na emeryturę, o ponowną analizę tych decyzji" - podkreśliły MSWiA i związki. Jak poinformowały, minister Kamiński zapewnił, że zobliguje komendantów poszczególnych służb do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji.

Autorka: Agnieszka Ziemska