Jisung Park (Uniwersytet Harvarda), Nora Pankratz (Fed) oraz A. Patrick Behrer (Bank Światowy) przeanalizowali dane z Kalifornii, łącznie opisujące sytuację pogodową oraz charakterystykę poszczególnych grup zawodowych i sektorów gospodarki. Na podstawie analiz wysnuli kilka wniosków. Po pierwsze, wyższa temperatura zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji w pracy. Według badaczy w dzień z temperaturą między 29 st. a 32 st. C ryzyko jest wyższe o 5 proc. do 7 proc. niż w latach 60., a w ciągu dnia z temperaturą powyżej 37 st. C wzrasta ono do poziomu 10–15 proc. Po drugie, wyższe temperatury zwiększają liczbę wypadków nie tylko w rolnictwie, budownictwie czy sektorze usług publicznych, lecz także w tych branżach, w których praca jest wykonywana wewnątrz budynków, np. w przemyśle czy sprzedaży. Ponadto zaobserwowano wzrost kontuzji niezwiązanych z wysoką temperaturą, jak udary słoneczne i omdlenia – są one powodowane upadkiem z wysokości, uderzeniem pojazdu czy niewłaściwą obsługą maszyn. Po trzecie, badacze zauważyli też negatywną korelację między średnimi dochodami oraz wypadkami w pracy. Oznacza to, że pracownicy o niższych dochodach doświadczają wyższego ryzyka odniesienia uszczerbku na zdrowiu w pracy.