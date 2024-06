Z opublikowanego w środę badania Gallupa, które monitoruje powolną erozję motywacji pracowników w ciągu ostatniej dekady, wynika, że tylko co dziesiąty pracownik w Wielkiej Brytanii został sklasyfikowany jako „zaangażowany” w pracę. Tymczasem na początku 2010 roku Wielka Brytania miała drugi co do wielkości odsetek zaangażowanych pracowników wśród uprzemysłowionych państwach grupy G-7. Wartość ta spadła obecnie poniżej średniej zarówno w grupy G-7, jak i w pozostałej części Europy. Obecnie jest on znacznie poniżej globalnej wartości wynoszącej 23 proc.

Niska produktywność to strata 11 proc. PKB

Badacze Gallupa, określając poziom zaangażowania, dostrzegli, że w Wielkiej Brytanii występują osoby, które „łatwo się poddają” lub które wykonują w pracy niezbędne minimum, zamiast „aktywnie się zaangażować”. Poziom zaangażowania pracowników jest również obniżany przez inną kategorię pracowników, którzy wręcz sprzeciwiają się wysiłkom szefów.

W badaniu przyjrzano się także powiązaniu między motywacją pracowników a wynikami na poziomie przedsiębiorstw w różnych sektorach. Na podstawie tych analiz stwierdzono, że uwzględnienie utraconej produkcji i utraconego potencjału może kosztować Wielką Brytanię 11 proc. produktu krajowego brutto.

Stagnacja siły roboczej

Od 2019 r. pod rządami konserwatystów brytyjska siła robocza znajduje się w stagnacji. Nastroje te uwidaczniają się w pełni w okresie poprzedzającym wybory powszechne zaplanowane na 4 lipca. Sondaże sugerują, że najbliższe wyborcy prawdopodobnie zakończą 14 lat rządów konserwatystów. Praca badaczy z Gallupa podkreśla również wyzwania stojące przed Partią Pracy, jeśli ta wygra wybory i zdoła stworzyć rząd. Główne problemy to ożywienie gospodarki i podniesienie standardów życia Brytyjczyków.

Wielka Brytania stara się ożywić gospodarkę, która w zeszłym roku wpadła w łagodną recesję. Bank Anglii spodziewa się słabego wzrostu przez większą część tego roku. Ekonomiści prognozują niewielki spadek produkcji. Dużą częścią problemu brytyjskiej gospodarki jest produktywność. Produkcja na godzinę pracy utrzymuje się na stałym poziomie od czasu kryzysu finansowego, pozostając daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi i innymi bogatymi krajami.

Mniejsza liczba pracowników i czynniki zewnętrze

Jednocześnie Wielka Brytania ma mniej pracowników niż przed Covidem, po tym jak ponad 800 tys. osób zrezygnowało z pracy z powodu długotrwałej choroby, w celu przejścia na emeryturę lub w celu edukacji.

Gallup odkrył, że brak jasności co do tego, co należy osiągnąć, jest jedną z głównych przyczyn niskiego zaangażowania, które częściowo wynika ze złego zarządzania, ale nie tylko. W Wielkiej Brytanii sytuację pogorszyła seria wstrząsów, począwszy od brexitu po pandemię i niepewność makroekonomiczną, stwierdził Brecheisen, dodając, że czynniki zewnętrzne, takie jak polityka, odpowiadają za około 30 proc. ogólnego zróżnicowania poziomu zaangażowania.

W niektórych obszarach Wielka Brytania osiąga dobre wyniki. Około 40 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii codziennie doświadcza stresu, co jest wartością poniżej średniej europejskiej. Jednak zdemotywowana siła robocza utrudnia krajowi przyciągnięcie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników.