Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, tuż po zakończonych formalnie uzgodnieniach m.in. z oświatowymi związkami zawodowymi podpisał rozporządzenie płacowe dla nauczycieli, które przewiduje wzrost dotychczasowych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 7,8 proc. Mimo niewielkich podwyżek nauczyciele pytają, kiedy ekstra wynagrodzenia pojawią się na ich kontach. Na to jednak trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Związkowcy szacują, że wyższe pensje z wyrównaniem od stycznia mogą zostać wypłacone najpóźniej w kwietniu. Nieco wcześniej na konta pracowników sfery budżetowej, w tym osób uczących w samorządowych szkołach i przedszkolach, trafią dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastki. Z uwagi na to, że jest to rok wyborczy, wypłacane podwyżki mogą nie być jedynymi w tym roku. Szczegóły poznamy najprawdopodobniej pod koniec roku szkolnego.