Historię pracownika z Wielkiej Brytanii opisały w tym tygodniu zagraniczne media. Jak informuje brytyjski serwis „The Sun”, Ian Clifford rozpoczął pracę w Lotus Development w 2000 r., zanim firma została przejęta przez jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych IBM.Mężczyzna został zatrudniony jako pracownik IT.

15 lat na zwolnieniu lekarskim. Firma dalej płaci mężczyźnie

50 -latek uważa, że jest ofiarą dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Jak zaznacza, jego wynagrodzenie nie wzrosło przez lata.

Brytyjczyk od 2008 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Już w 2013 r. złożył zażalenie; skarżył się, że m.in. nie otrzymuje podwyżki.

W kwietniu 2013 r. (w ramach porozumienia) został objęty planem rentowym (według którego osoba niezdolna do pracy nie może być zwolniona i nie ma „obowiązku pracować” – podaje „The Sun”. Według planu Clifford ma prawo do otrzymania 75 proc. wynagrodzenia. Pensja mężczyzny przed L4 wynosiła rocznie 72 037 funtów, co oznacza, że ​​od 2013 r. dostaje 54 028 funtów.

Spór o podwyżkę na L4. Sąd wydał wyrok

W lutym 2022 r. Clifford pozwał IBM do sądu pracy w Reading ws. dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Mężczyzna uważa, że był traktowany „niekorzystnie” przez firmę, ponieważ nie dostał podwyżki od 2013 r. oraz prawa do urlopu. Jak podkreślił, pełnoprawny pracownik otrzymałby całość wynagrodzenia podczas wypoczynku.

50-latek ocenia, że ponad 10 proc. inflacja będzie negatywnie wpływać jego finanse. Sąd pracy nie zgodził się z opinią pracownika i oddalił roszczenia.

Co więcej, mężczyzna usłyszał, że jest „korzystnie traktowany” przez pracodawcę. Fakt, że aktywni pracownicy „mogą otrzymywać podwyżki, ale nieaktywni nie, jest różnicą, ale moim zdaniem nie jest to szkoda spowodowana czymś wynikającym z niepełnosprawności” – ocenił sędzia Paul Housego. „[...] Nawet gdy wartość 50 tys. funtów rocznie zmniejszyła się o połowę w ciągu 30 lat”, to plan nadal jest bardzo korzystny – podkreślił sędzia.