Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło nominalnie o 11,7 proc. w 2022 r. i wyniosło 6346,15 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku zwiększyło się o 1,4 proc.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia jest większy niż w 2021 r. (mówimy o ujęciu rok do roku) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło rok temu o 8,7 proc.

Reklama

Najwięcej zarabiali górnicy

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2021 r. odnotowano we wszystkich sekcjach PKD. Wzrost ten wyniósł od 5,9 proc. w "edukacji" do 22,6 proc. w sekcji "górnictwo i wydobywanie", podał GUS.

Reklama

Najwyższe wynagrodzenie w Polsce otrzymywali pracownicy sektora "górnictwo i wydobywanie". Średnia pensja górników wynosiła w ubiegłym roku to 11101,46 zł brutto. Najniższe zarobki osiągali pracownicy sekcji "zakwaterowanie i gastronomia". Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było na poziomie 4127,68 zł.

Pensje rosły wolniej niż inflacja

Z danych GUS wynika, że inflacja zjada z nawiązką całe podwyżki pensji. Wynagrodzenia wzrosły o 11,7 proc., podczas gdy w tym samym okresie średnioroczna inflacja według GUS wyniosła 14,4 proc. Jak widać tempo wzrostu wynagrodzeń było o 2,7 pp wolniejsze niż inflacja co oznacza, że w 2022 r. realne płace w Polsce zmalały.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło o 11 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku oznacza to wzrost zatrudnienia o 1,4 proc.

"W 2022 r. najwięcej etatów skupionych było w sekcji przetwórstwo przemysłowe - 23,2 proc. przeciętnego zatrudnienia ogółem. W odniesieniu do 2021 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w pięciu sekcjach, najwyższy spadek odnotowano w sekcjach "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" oraz "rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" (po 1,2 proc.). W stosunku do 2021 r. przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach "Informacja i komunikacja" (o 10,2 proc.) oraz "zakwaterowanie i gastronomia" (o 7,1 proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.