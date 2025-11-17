800 plus dla seniora

Obecnie omawiana inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, jest propozycją mającą na celu wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób starszych, które wychowały dzieci, i stanowi formę rekompensaty za lata poświęcone na ten trud w czasach, gdy państwo nie oferowało programów wsparcia o obecnej skali.

Zasady wypłaty i cel świadczenia 800 plus dla seniora

Zgodnie z założeniami, seniorzy mieliby otrzymywać co miesiąc 800 złotych za każde swoje dziecko, które aktualnie pracuje i odprowadza podatki na terenie Polski. W przypadku małżeństw, które wychowały jedno dziecko, świadczenie to byłoby dzielone po połowie, co oznaczałoby wypłatę 400 złotych dla każdego z małżonków. Idea ta ma zrównoważyć poczucie niesprawiedliwości międzypokoleniowej i historycznych nierówności w systemach wsparcia emerytalnego.

800 plus dla seniora. Uzasadnienie finansowe petycji

Petycja w tej sprawie, złożona w czerwcu 2025 roku, uzasadnia roszczenie wyliczeniami wskazującymi na konieczność finansowego zrekompensowania strat. Według autorów, rodziny, które nie korzystały ze wsparcia na poziomie dzisiejszego 800 plus, powinny otrzymać łącznie 172,8 tys. złotych rekompensaty za każde wychowane dziecko będące obecnie czynnym podatnikiem. Kwota ta odpowiadałaby świadczeniu 800 plus, wypłacanemu przez dwanaście lat. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci, łączna suma rekompensaty przekroczyłaby 345 tys. złotych.

Dla kogo nowe 800 plus dla seniora?

Propozycja ta dotyczy zarówno seniorów, którzy wychowywali dzieci w okresie PRL-u, jak i osób po pięćdziesiątce, których dzieci były już dorosłe w momencie wprowadzenia programu 500 plus. Argumentacja opiera się na fakcie, że te pokolenia przez lata kształtowały gospodarkę i wychowały obecnych podatników, a mimo to często mają niskie emerytury i czują się pominięte. Autorzy petycji przedstawiają również alternatywny model finansowania, proponując, by każdy rodzic otrzymywał 400 złotych miesięcznie za każde pracujące w Polsce dziecko, z podniesieniem świadczenia do 800 złotych na każde dziecko, jeśli wychowano ich co najmniej dwoje, traktując "wychowanie podatnika" jako inwestycję zasilającą budżet państwa.

800 plus dla seniora a stanowisko rządu i kwestia kosztów

Należy podkreślić, że 800 plus dla seniora jest na ten moment jedynie inicjatywą w formie petycji i tematem dyskusji publicznej, a nie obowiązującym prawem. Władze, a konkretnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczas nie wyraziły zainteresowania tą propozycją, argumentując, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków o charakterze emerytalnym, co na poziomie ministerialnym zamknęło dyskusję. Wprowadzenie tego świadczenia wiązałoby się ze znacznym rocznym kosztem dla budżetu, szacowanym na ponad 43 miliardy złotych.

800 plus dla seniora a 500 plus dla seniora

W kontekście świadczeń dla osób starszych należy zaznaczyć, że istnieje już potocznie nazywany dodatek 500 plus dla seniora, który jest jednak świadczeniem uzupełniającym przeznaczonym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a jego wysokość, sięgająca do 500 złotych, jest zależna od dochodu.