Na jakie nowe dofinansowania mogą liczyć pracownicy w 2024 roku?

Dofinansowanie: Sprzęt do pracy zdalnej

Nowe przepisy BHP, które weszły w życie17 listopada 2023 roku, zobowiązują pracodawców do zapewnienia dodatkowego wyposażenia stanowisk pracy, szczególnie tych związanych z użytkowaniem monitorów ekranowych. Do tego dodatkowego wyposażenia należą m.in. stacjonarne monitory, podstawki pod laptopy, dodatkowe klawiatury, myszy oraz ergonomiczne krzesła. Co istotne, pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie obecnych stanowisk do nowych wymogów, czyli do maja 2024 roku​​.

Warto dodać, że pracownicy wykonujący pracę zdalną mają prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z prywatnego sprzętu w celach zawodowych​​.

Dofinansowanie: Szkła kontaktowe

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek pracodawców do refundowania kosztów nie tylko okularów korekcyjnych, ale również szkieł kontaktowych, pod warunkiem że pracownik spędza przy monitorze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a konieczność korzystania z tych środków została stwierdzona w wyniku badań profilaktycznych lub okresowych. Terminy i zakres refundacji określają wewnętrzne regulaminy pracodawców.

Wzrost wynagrodzenia dla pracowników delegowanych

Przepisy zatwierdzone w listopadzie określają także zwiększenie minimalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Polski na podstawie zezwolenia na pracę. Ta zmiana wynika z ogłoszenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego danych dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej dla różnych województw w 2022 roku. Pracodawcy muszą dostosować wynagrodzenia swoich delegowanych pracowników do nowych minimalnych stawek.

Podsumowanie

Zmiany w prawie pracy w Polsce w 2024 roku świadczą o próbach dostosowania prawa pracy do współczesnych wyzwań i potrzeb rynku pracy. Pracownicy będą mogli skorzystać z szerszego zakresu dofinansowań i lepszych warunków pracy, co ma się przyczynić do zwiększenia ich zadowolenia i efektywności.