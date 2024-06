Czy opłaca się szukać pracy w tym sektorze? Ile zarobimy na poszczególnych stanowiskach? A może lepiej rozejrzeć się, co mają w tej kwestii do zaproponowania firmy z zagranicy?

Sektor usług biznesowych: Ile zarabiają managerzy?

Sektor usług biznesowych to jednocześnie szeroki i specyficzny rodzaj działalności biznesowej. Klientami nie są tu pojedyncze osoby, ale inni przedsiębiorcy – firmy, podmioty czy instytucje. Świadczone dla nich usługi często zaliczane są do tzw. wiedzochłonnych, czyli wymagających zespołów ludzi o wysokich kompetencjach. Nic dziwnego – w końcu chodzi o outsourcing takich rzeczy jak np. księgowość, oprogramowanie czy marketing. Czy pracując w firmie świadczącej usługi biznesowe w Polsce można zarobić?

Okazuje się, że tak, i to lepiej niż w podobnym sektorze w innych państwach naszego regionu. Średnia zasadnicza płaca na stanowisku senior manager w 2023 roku wynosiła w Polsce 5 602 euro brutto (ok. 24 000 zł). To lepiej niż w Bułgarii (4 017 euro, ok. 17 200 zł), na Węgrzech (5 293 euro, ok. 22 600 zł), Rumunii (5 402 euro, ok. 23 100 zł) i Estonii (4 614 euro, ok. 19 700 zł). Za to gorzej niż w Czechach (6 424 euro, ok. 27 500 zł).

Sektor usług biznesowych: Ile zarabiają specjaliści?

Podobnie rzecz wygląda na niższych stanowiskach. W Polsce średnia zasadnicza płaca team leadera to 3 401 euro brutto, czyli ok. 14 500 zł. W Bułgarii – 2 585 euro (ok. 11 000 zł), w Rumunii – 3 132 euro(ok. 13 400 zł), w Estonii – 3 118 (ok. 13 300 zł). Lepiej niż w Polsce team leaderzy mają na Węgrzech (3 411 euro, ok. 14 600 zł) i, oczywiście, w Czechach (3 998 euro, ok. 17 100 zł). Nie inaczej jest w przypadku starszych specjalistów – w Polsce ich średnia zasadnicza płaca to 2 940 euro brutto (ok. 12 600 zł), w Bułgarii – 2 325 euro (ok. 9 900 zł), w Czechach – 3 565 euro (ok. 15 200 zł), na Węgrzech – 3 132 euro (13 400 zł), w Estonii – 2 938 euro (ok. 12 500 zł).

A dla tych, co są najniższej w hierarchii? Według raportu na młodszego specjalistę w sektorze usług biznesowych najbardziej opłaca się aplikować w Czechach, gdzie średnia zasadnicza płaca na tym stanowisku wynosi 1 943 euro brutto (ok. 8 300 zł). Dalej uplasowała się Estonia z 1 765 euro (ok. 7 500 zł), na trzecim miejscu Polska z 1 671 euro (ok. 7 100 zł), dalej Rumunia (1 567 euro, ok. 6 700 zł), Węgry (1 422 euro, ok. 6 000 zł), a na końcu Bułgaria z 1 225 euro brutto (ok. 5 200 zł).