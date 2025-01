Za 10 godzin dostają tyle, ile pracownik za cały rok. Tak zarabiają szefowie firm [RAPORT]

Różnice wynagrodzeń pomiędzy regularnymi pracownikami a prezesami firm mogą być uderzające. W Kanadzie właśnie opublikowano raport think tanku Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), z którego wynika, że średni poziom zarobków każdego ze 100 najlepiej opłacanych szefów kanadyjskich firm wyniósł 13,2 mln dol. kanadyjskich. Takie wynagrodzenie jest… ok. 210 razy większe, niż wynagrodzenie przeciętnego pracownika.