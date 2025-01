Transport, logistyka, motoryzacja

Reklama

Pracodawcy z sektorów transportu i logistyki oraz motoryzacji deklarują zapotrzebowanie na nowych pracowników w nadchodzących miesiącach. Jak wynika z raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", w pierwszym kwartale 2025 roku 41 proc. przedsiębiorstw przewiduje nowe rekrutacje. Niemal identyczny odsetek firm - 40 proc. chce utrzymać obecny stan zatrudnienia. Z kolei 19 proc. liczy się z redukcją etatów.

Prognoza zatrudnienia w branży transportu, logistyki oraz motoryzacji na I kwartał 2025 roku wynosi wzrost o 22 proc., co wskazuje na optymistyczne perspektywy rekrutacyjne i wiele nowych ofert pracy dla kandydatów planujących zmianę organizacji. W porównaniu rocznym można zauważyć wzrost o 4 punkty procentowe.

"Branża transportu, logistyki i motoryzacji odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, a wyniki raportu jasno pokazują, że w pierwszym kwartale nadchodzącego roku sektor ten utrzyma wysokie tempo rozwoju. Wysoka prognoza rekrutacyjna, plasująca branżę na drugim miejscu zaraz po IT, to znaczący sygnał stabilności, a także potencjału wzrostowego, mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego" – wskazał Bartłomiej Deleżyński z Manpower.

Te sektory napędzają zatrudnienie w Polsce

W opinii eksperta prognoza pokazuje, że sektor ten pozostaje motorem napędowym zatrudnienia w Polsce, zwłaszcza że wskaźnik ten wzrósł rok do roku o 4 punkty procentowe. Jednocześnie jednak spadek kwartalny wskazuje na pewne wyhamowanie optymizmu wśród pracodawców. "Jest to najprawdopodobniej wynik sezonowości branży. Z punktu widzenia planów zatrudnienia, szczególnie interesujący jest fakt, że 4 na 10 firm nie planuje żadnych zmian w liczbie pracowników. Oznacza to, że pomimo pewnych wyzwań gospodarczych, branża zachowuje zdolność do adaptacji, jak również stabilność na tle innych sektorów – zauważył Deleżyński.

W raporcie wskazano również na niedawne perturbacje sektora automotive, w tym spadek produkcji i zamykanie fabryk w Niemczech, co ma wpływ na polski rynek pracy. "Branża automotive jest jednym z głównych klientów transportu oraz logistyki, a redukcje w tym obszarze mogą przełożyć się na zmniejszenie zapotrzebowania na usługi świadczone przez polskie organizacje, szczególnie w obszarze przewozu komponentów i gotowych pojazdów. Jednakże sektor transportu, logistyki i motoryzacji wykazuje dużą zdolność do dywersyfikacji działalności. W przypadku zmniejszenia aktywności automotive, firmy logistyczne mogą skupić się na innych segmentach rynku, takich jak handel e-commerce czy transport towarów spożywczych, co może zrekompensować straty wynikające ze wspomnianych wyzwań" – podkreślił Deleżyński. (PAP)