Ile firm planuje rekrutację?

Reklama

Hays Poland przekazał, że zgodnie z wynikami badania w perspektywie 2025 roku zatrudnienie chce zwiększyć 86 proc. przedsiębiorstw, zaś rekrutacji nie planuje 14 proc. firm.

Firma doradcza podała, że o wzroście liczby rekrutacji do pracy stałej rdr przekonanych jest 41 proc. pracodawców, a w przypadku zatrudnienia tymczasowego i zewnętrznego, jest to grupa 35 proc. firm. Podobny odsetek (34 proc.) uważa, że zwiększy się zatrudnienie na kontraktach B2B. Jako główny powód planowanych rekrutacji przedsiębiorcy wskazują na rozwój biznesu (49 proc.) i potrzebę znalezienia zastępstwa dla odchodzących pracowników (35 proc.).

Trudno o pracownika

Badanie wykazało ponad to, że ponad połowa firm (53 proc.) przyznaje, że spodziewa się trudności w poszukiwaniu pracowników.

"Mimo że firmy na ogłoszenia o pracę niejednokrotnie otrzymują wiele aplikacji, to nadesłane CV bardzo często nie są dopasowane do ich wyśrubowanych oczekiwań" - wskazali autorzy raportu. Ocenili, że kandydaci, którzy mogliby spełnić wymagania pracodawcy, "zazwyczaj nie szukają aktywnie pracy", co przekłada się na ich wysokie oczekiwania finansowe.

Mają to potwierdzać wyniki badania, ponieważ ponad połowa pracodawców (58 proc.) zgadza się z twierdzeniem, że kandydaci mają nierealistyczne oczekiwania finansowe. Z kolei 38 proc. uważa, że na rynku występuje niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Jednocześnie firmy dostrzegają to, że o pracę ubiega się więcej kandydatów, gdyż odsetek firm tak uważających wzrósł o 13 pp i osiągnął 34 proc.

Perspektywy zawodowe pracowników

W przypadku pracowników 52 proc. z nich pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe w tym roku. Podobny odsetek (51 proc.) rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Dodatkowo o 7 pp. spadła, wśród specjalistów i menadżerów, ogólna satysfakcja z pracy. Obecnie deklaruje ją 62 proc. badanych, a jej brak - 38 proc. "Mniejsze zadowolenie z życia zawodowego może zachęcać do rozważania różnych scenariuszy, również tych uwzględniających zmianę pracy" - wskazał Hays.

Jak zadbać o satysfakcje najcenniejszych pracowników?

Według dyrektora zarządzającego Hays Poland Alexa Shteingardta w najbliższym czasie wyzwaniem dla firm będzie znalezienie "złotego środka pomiędzy ograniczeniami budżetowymi, zadbaniem o satysfakcję najcenniejszych pracowników i stworzeniem atrakcyjnej oferty dla kandydatów". Według niego nie będzie to łatwe ze względu na zmienność rynkowych trendów.

"Niemniej wydaje się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat organizacje przyzwyczaiły się do funkcjonowania w takich warunkach. Te, które najlepiej poradzą sobie z tym wyzwaniem, w momencie ożywienia zyskają przewagę konkurencyjną w walce o talent" - stwierdził Shteingardt.

Raport Hays zawiera dane z badania przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2024 r. na grupie blisko 1,5 tys. firm działających w Polsce i niemal 1,4 tys. pracowników i kandydatów.

Hays Poland to firma doradztwa personalnego. Obecna jest w 33 krajach, a od 2002 roku również w Polsce. (PAP)