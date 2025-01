8. Technologie wojskowe (66 505 tys. dol.)

W przypadku kierunków studiów powiązanych z rozwojem wojskowych technologii startowe wynagrodzenie dla absolwentów to średnio 66 505 dol. rocznie. Zainteresowane tym obszarem osoby powinny rozważyć studia z inżynierii bezpieczeństwa czy mechatronika (dostępne również w Polsce).

7. Kierunki biznesowe

Po studiach tego typu startowe wynagrodzenie to 66 578 dol. Najpopularniejsze kierunki biznesowe to zarządzanie, finansie i rachunkowość, ekonomia czy logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw.

6. Transport

Może nieco dziwić tak wysoka pozycja kierunków powiązanych z branżą transportową – startowe średnie zarobki dla absolwentów wynoszą w tym przypadku 67 496 dol. Zawyżają ją z pewnością takie stanowiska jak pilot samolotu czy kontrolerzy ruchu lotniczego, w których przypadku pensje są zwykle sześciocyfrowe.

5. Inżynieria technologiczna

Pracodawcy i rekruterzy alarmują, że rynek pracy cierpi na dotkliwy deficyt wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Szczególne zapotrzebowanie na nich wyrażają firmy technologiczne, które rozwijają się w szczególnie szybkim tempie. Średnia startowa pensja dla inżyniera specjalizującego się w technologiach to 69162 dol. rocznie.

4. Matematyka

Zaskoczeni? Z pewnością statystyki tej nie zawyżają nauczyciele szkół podstawowych czy akademiccy wykładowcy. Pamiętajmy jednak, że cała współczesna informatyka oraz nowe technologie bazują na matematyce. Startupy i firmy często zatrudniają naukowców, którzy mają pracować nad rozwojem innowacyjnych technologii. Przykładem jest na przykład rozwój komputerów kwantowych.

3. Inżynieria

Średnie wynagrodzenie startowe dla absolwentów studiów inżynieryjnych przekracza 80 tysięcy dolarów (80 085 dol.). Sporą popularnością cieszą się takie obszary studiów inżynieryjnych jak automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna czy inżynieria chemiczna.

2. Konserwacja i naprawa

Pomiędzy wynagrodzeniami inżynierów a absolwentami kierunków z obszaru utrzymania i naprawy maszyn jest około 10 tysięcy dolarów różnicy (w przypadku drugich średnie startowe wynagrodzenie to 90 162 dol.). Pokazuje to, jak ogromne znaczenie mają we współczesnym przemyśle nowoczesne maszyny i może wskazywać, że ta część rynku pracy wyjątkowo cierpi na brak wykwalifikowanych specjalistów.

1. Informatyka

Potwierdza się stereotypowy pogląd, że najlepiej zarabiają informatycy. Już na start mogą liczyć średnio na ponad 91 tysięcy dolarów wynagrodzenia (91 411 dol.). Popyt rośnie bardzo szybko przede wszystkim na specjalistów od cyberbezpieczeństwa, AI i uczenia maszynowego, inżynierii danych czy technologii blockchain.