Ponad 900 złotych dodatku do wynagrodzenia

W kwietniu 2025 roku przypada do przepracowania 168 godzin pracy. Czy to powinno interesować pracowników? Tak, w szczególności tych, którzy świadczą pracę w nocy. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej nie obowiązuje przez cały rok i jest obliczana odrębnie dla każdego miesiąca w roku. Dlaczego? Bo dodatek ten wynosi za każdą godzinę pracy 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to więc, że jest pochodną wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości godzin do przepracowania przypadających w danym miesiącu. Jak przedstawia się wynik tych obliczeń w kwietniu 2025 roku? Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2025 roku 4666 złotych, a w kwietniu przypada 168 godzin do przepracowania. Stawka godzinowa wynosi więc w tym miesiącu 4666 ÷ 168 x 20 proc., czyli 5,55 zł brutto. Oznacza to, że pracownik pracujący tylko porze nocnej będzie mógł w tym miesiącu zarobić dodatkowo co najmniej 932,40 złotych brutto. Co najmniej, czyli na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Należy jednak pamiętać, że każdy pracodawca ma możliwość określenia stawki dodatku za pracę w porze nocnej w innej (wyższej) wysokości.

Czy praca w nocy się opłaca?

W takim razie, czy praca w nocy w kwietniu 2025 roku się opłaca? Można na to spojrzeć z różnych punktów widzenia. Choć stawki dodatku w poszczególnych miesiącach roku się zmieniają, co może skłaniać do rozważań w zakresie potencjalnej korzyści, to jednak w przypadku pracowników pracujących wyłącznie w nocy, nie odczuwają oni w tym zakresie zmiany. Dla przykładu, w lutym 2025 roku liczba godzin do przepracowania wynosiła tylko 160, a stawka dodatku za pracę w porze nocnej wynosiła 5,83 zł. Jednak pracownik pracujący wyłącznie w nocy otrzymał za cały miesiąc pracy dodatek w wysokości 932,80 złotych. Nie można więc powiedzieć, by w ogólnym rozrachunku możliwe było uzyskanie szczególnie dużej korzyści. Różnica może mieć natomiast znaczenie dla pracowników, którzy świadczą pracę w porze nocnej incydentalnie – w takim przypadku, wysokość dodatku w miesiącu, w którym obowiązuje wyższa stawka, będzie dla nich po prostu wyższa.

Kto może liczyć na dodatek za pracę w nocy? Przypomnijmy, że ustawodawca określił, że pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Jednak co istotne, o tym, kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy, może we własnym zakresie zdecydować pracodawca i określić odpowiednie przedziały godzinowe w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jedynym wyłączeniem są w tym zakresie objęci pracownicy młodociani, dla których pora nocna przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00. Jeśli pracodawca nie skorzysta z możliwości wyznaczenia godzin pory nocnej, to należy kierować się godzinami wskazanymi w obowiązujących przepisach.