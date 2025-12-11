Rosja chce, aby uzgodniony został pakiet dokumentów, które będą podstawą długoterminowego i trwałego porozumienia pokojowego dotyczącego Ukrainy. W ocenie Kremla pakiet ten miałby zawierać gwarancje bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych stron. Ławrow dodał, że Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym propozycje dotyczące takich gwarancji.

Wiara w szczerość intencji Trumpa

- Nalegamy na szereg porozumień na rzecz trwałego i zrównoważonego pokoju, z gwarancjami bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych krajów. Nasze rozmowy z prezydentem USA i jego zespołem koncentrują się właśnie na znalezieniu długoterminowego rozwiązania, które wyeliminuje główne przyczyny tego kryzysu – oznajmił Ławrow.

Podkreślił, że Moskwa wierzy w szczerość prezydenta USA Donalda Trumpa w jego staraniach o wynegocjowanie porozumienia pokojowego. Dodał, że uważa, że nieporozumienia z amerykańską delegacją zostały rozwiązane po niedawnej wizycie specjalnego wysłannika prezydenta USA, Steve'a Witkoffa i zięcia Trumpa Jareda Kushnera.

Stanowiska Białego Domu i Kremla są zgodne

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że niedawne wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w wywiadzie dla portalu Politico na temat Ukrainy są zgodne ze stanowiskiem Moskwy. Amerykański przywódca wyraził tam wątpliwość wobec szans Ukrainy na przystąpienie do NATO, podkreślając, że od dawna - jeszcze przed objęciem władzy w Rosji przez Władimira Putina - istniało zrozumienie, że Ukraina nie wstąpi do Sojuszu. Trump powiedział też, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory, i oskarżył władze w Kijowie o wykorzystywanie wojny jako pretekstu do zaniechania tego kroku.

W ostatnim czasie Stany Zjednoczone zintensyfikowały swoje działania na rzecz pokoju w Ukrainie. Doszło do kilku rozmów oraz spotkań pomiędzy USA a przedstawicielami Ukrainy i Rosji.