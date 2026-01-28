Xi chce zakończenia wojny w Ukrainie

Premier Finlandii, który udał się do Chin z kilkudniową wizytą, skomentował spotkanie z Xi oraz poruszoną sprawę Ukrainy na konferencji w fińskiej ambasadzie.

Według Orpo jest całkowicie jasne, że Xi chce zakończyć „bezsensowne walki” na Ukrainie i zapowiedział, że będzie aktywnie działać na rzecz osiągnięcia tego celu.

Ograniczenie współpracy handlowej

Orpo zwrócił jednocześnie uwagę, że współpraca handlowa Pekinu z Moskwą pomaga Rosji w kontynuowaniu wojny. Ta kwestia – przyznał szef fińskiego rządu – została poruszona podczas dyskusji z Xi. – Xi i Chiny miałyby możliwość zakończenia wojny poprzez bezpośredni wpływ na Putina i ograniczenie współpracy handlowej – oswiadczył premier Finlandii.

W oficjalnym komunikacie fińskiego rządu, stwierdzono, że „nikt nie powinien wspierać Rosji”. „Zachęcam Chiny, jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, do wsparcia trwałego pokoju na Ukrainie” – zaapelował Orpo.

Wsparcie Chin dla Rosji, to osłabienie osłabienia relacji z UE

Szef fińskiego rządu przyznał również, że „wsparcie Chin dla Rosji, czy to pośrednie, jest istotne z punktu widzenia osłabienia relacji między UE a Chinami”. Te stosunki – kontynuował – mają również kluczowe znaczenie dla rozwoju całej światowej gospodarki.

W trakcie swojej wizyty w Chinach, która zakończy się w czwartek, premier Orpo wraz z delegacją biznesową zabiega również o ułatwienia dla fińskiego eksportu. Jest to pierwsza wizyta szefa fińskiego rządu w Chinach od 2017 r. Jesienią ub. roku wizytę państwową w Chinach złożył także prezydent Alexander Stubb.