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Niemcy stawiają zarzuty ws. Nord Stream. Jest akt oskarżenia przeciwko Ukraińcowi

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:37
We wrześniu 2022 roku trzy z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream zostały zniszczone wskutek eksplozji
We wrześniu 2022 roku trzy z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream zostały zniszczone wskutek eksplozji/Shutterstock
Niemiecka prokuratura federalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Serhijowi K., podejrzewanemu o kierowanie grupą, która we wrześniu 2022 roku miała wysadzić gazociąg Nord Stream.

Akt oskarżenia ws. Nord Stream trafił do sądu

Akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K. wpłynął w środę — poinformowała agencję Reutera reprezentująca oskarżonego berlińska kancelaria Menaker.

Niemieckie media informują, że prokuratura zarzuca podejrzanemu atak na cywilną infrastrukturę energetyczną, spowodowanie eksplozji oraz zniszczenie obiektów. Proces odbędzie się w Hamburgu.

Serhij K. zaprzecza, jakoby był zaangażowany w sprawę.

49-letni były wojskowy został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie. Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie 2025 roku przez 11 dni prowadził strajk głodowy.

Pod koniec listopada 2025 roku Serhij K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

Śledczy: do wysadzenia Nord Stream użyto jachtu i materiałów wybuchowych

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wraz z kilkoma innymi osobami skorzystał z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Śledczy podejrzewają, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i przewiezieni do Ukrainy. Tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na dokument ministerstwa obrony w Kijowie, informował, że w czasie, gdy doszło do ataku na gazociąg, Serhij K. należał do jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: wysadzenie Nord StreamsądNord Stream 2
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