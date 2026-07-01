Akt oskarżenia ws. Nord Stream trafił do sądu

Akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K. wpłynął w środę — poinformowała agencję Reutera reprezentująca oskarżonego berlińska kancelaria Menaker.

Niemieckie media informują, że prokuratura zarzuca podejrzanemu atak na cywilną infrastrukturę energetyczną, spowodowanie eksplozji oraz zniszczenie obiektów. Proces odbędzie się w Hamburgu.

Serhij K. zaprzecza, jakoby był zaangażowany w sprawę.

49-letni były wojskowy został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie. Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie 2025 roku przez 11 dni prowadził strajk głodowy.

Pod koniec listopada 2025 roku Serhij K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

Śledczy: do wysadzenia Nord Stream użyto jachtu i materiałów wybuchowych

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wraz z kilkoma innymi osobami skorzystał z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Śledczy podejrzewają, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i przewiezieni do Ukrainy. Tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na dokument ministerstwa obrony w Kijowie, informował, że w czasie, gdy doszło do ataku na gazociąg, Serhij K. należał do jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)