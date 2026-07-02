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NATO wymienia flotę AWACS? Szwedzkie GlobalEye mają zastąpić amerykańskie samoloty

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:52
[aktualizacja dzisiaj, 17:57]
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NATO planuje zastąpienie odrzutowców obserwacyjnych AWACS samolotami GlobalEye koncernu Saab/Shutterstock
Według informacji przekazanych w czwartek przez agencję Reutera, NATO rozważa zastąpienie samolotów obserwacyjnych AWACS szwedzkimi maszynami GlobalEye produkowanymi przez firmę Saab. Agencja, powołując się na cztery źródła zaznajomione ze szczegółami projektu, oceniła, że decyzja ta może stanowić poważne wyzwanie dla relacji Sojuszu z administracją Donalda Trumpa.

Rozmówcy Reutersa przekazali, że Sojusz poinformuje oficjalnie o tych planach na szczycie NATO, który odbędzie się w Ankarze 7 i 8 lipca.

Naciski USA i napięcia w Sojuszu Północnoatlantyckim

Trump naciska na sojuszników, by kupowali amerykańskie uzbrojenie i wielokrotnie groził, że USA opuszczą Sojusz; oskarża też państwa europejskie o to, że w kwestiach dotyczących własnego bezpieczeństwa są „pasażerami na gapę”, ponieważ pozwalają, by rachunek za nie płaciły Stany Zjednoczone - przypomniała agencja.

Zastrzegła, że służby prasowe NATO nie odpowiedziały na prośbę o skomentowanie doniesień dotyczących planów wymiany odrzutowców.

GlobalEye jako następca przestarzałych AWACS

Amerykańskie AWACS, przestarzałe już samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej, które działają jak latające radary, służą Sojuszowi od 1982 r. Są one przystosowaną do celów wojskowych wersją komercyjnego odrzutowca Boeing 737. Stacjonują w bazie sił powietrznych Geilenkirchen w Niemczech - wyjaśnił Reuters.

Według planów NATO w bazie tej ma się znaleźć największa na świecie flota odrzutowców GlobalEye.

Samoloty te, produkowane przez szwedzki koncern zbrojeniowy Saab, stanowią konkurencję dla amerykańskich maszyn E-7 Wedgetail, opartych na przystosowanej do celów wojskowych konstrukcji Boeinga 737. (PAP)

fit/ rtt/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: NATOAWACSodrzutowce
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