Rozmówcy Reutersa przekazali, że Sojusz poinformuje oficjalnie o tych planach na szczycie NATO, który odbędzie się w Ankarze 7 i 8 lipca.

Naciski USA i napięcia w Sojuszu Północnoatlantyckim

Trump naciska na sojuszników, by kupowali amerykańskie uzbrojenie i wielokrotnie groził, że USA opuszczą Sojusz; oskarża też państwa europejskie o to, że w kwestiach dotyczących własnego bezpieczeństwa są „pasażerami na gapę”, ponieważ pozwalają, by rachunek za nie płaciły Stany Zjednoczone - przypomniała agencja.

Zastrzegła, że służby prasowe NATO nie odpowiedziały na prośbę o skomentowanie doniesień dotyczących planów wymiany odrzutowców.

GlobalEye jako następca przestarzałych AWACS

Amerykańskie AWACS, przestarzałe już samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej, które działają jak latające radary, służą Sojuszowi od 1982 r. Są one przystosowaną do celów wojskowych wersją komercyjnego odrzutowca Boeing 737. Stacjonują w bazie sił powietrznych Geilenkirchen w Niemczech - wyjaśnił Reuters.

Według planów NATO w bazie tej ma się znaleźć największa na świecie flota odrzutowców GlobalEye.

Samoloty te, produkowane przez szwedzki koncern zbrojeniowy Saab, stanowią konkurencję dla amerykańskich maszyn E-7 Wedgetail, opartych na przystosowanej do celów wojskowych konstrukcji Boeinga 737. (PAP)

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