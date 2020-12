"Jedna z dziewięciorga przywódców komitetu centralnego TPLF, Keria Ibrahim, poddała się siłom federalnym" - oznajmiło na Twitterze konto należące do rządowego zespołu ds. kryzysu w Tigraju.

Keria to była przewodnicząca Izby Federacji, izby wyższej etiopskiego parlamentu. Zrezygnowała z roli w czerwcu, w proteście przeciwko odłożeniu wyborów w związku z pandemią koronawirusa.

W sobotę etiopski rząd ogłosił zwycięstwo w walce z rebeliantami, uzyskując pełną kontrolę nad stolicą Tigraju, Makalle. Walki jednak nadal trwają.

Informacje podawane przez obie strony są trudne do zweryfikowania, ponieważ połączenia telefoniczne i internetowe z regionem zostały zerwane, a dostęp do informacji jest ściśle kontrolowany przez rząd w Addis Abebie od czasu rozpoczęcia walk 4 listopada. Szacuje się, że od tego czasu w wojnie zginęły tysiące ludzi, a prawie 100 tys. uchodźców zbiegło do Sudanu. (PAP)

osk/ kib/