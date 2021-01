Premier Holandii Mark Rutte ogłosił na konferencji prasowej we wtorek, że aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, przedłuża lockdown o co najmniej trzy tygodnie - do 9 lutego. Szkoły i sklepy będą w całym kraju w dalszym ciągu zamknięte.

"Ta decyzja nie jest zaskoczeniem, ale jest niesamowitym rozczarowaniem" - powiedział holenderski premier. "Ograniczenia społeczne muszą pozostać, także ze względu na zagrożenie, jakie stanowi wariant brytyjski koronawirusa, który jest bardzo niepokojący" - podkreślił. Dodał, że rząd rozważa wprowadzenie godziny policyjnej jako elementu restrykcji przeciwko koronawirusowi, ale jest temu niechętny i zasięgnie porady z zewnątrz przed podjęciem decyzji o tak surowym ograniczeniu. Zauważył, że choć ogólny wskaźnik infekcji spadł, liczba nowych codziennych przypadków pozostaje zbyt wysoka, aby rozważyć złagodzenie ograniczeń. Rutte zaapelował do obywateli, aby do marca nie wyjeżdżali z kraju. Z kolei minister zdrowia Hugo de Jonge poinformował, że nowy brytyjski wariant koronawirusa stanowi obecnie 2-5 proc. zakażeń w Holandii, ale nie jest wykluczone, że takich infekcji będzie więcej. Wszystkie szkoły i większość sklepów zostały w Holandii zamknięte w połowie grudnia, przed dwoma miesiącami zamknięto bary i restauracje. Nieczynne są obiekty publiczne, takie jak kina, muzea i biblioteki. Istnieją również ścisłe ograniczenia dotyczące liczby osób biorących udział w spotkaniach zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Do tej pory w Holandii z powodu koronawirusa zmarło ponad 12,5 tys. osób. Pierwszą osobą w tym kraju zaszczepioną przeciwko Covid-19 była w minioną środę pielęgniarka.