Do 5 tys. euro grzywny i sześć miesięcy więzienia ma grozić osobom, które po przyjeździe do Irlandii nie odbędą obowiązkowej kwarantanny w wyznaczonych hotelach, jeśli są do tego zobligowane - uzgodnił w środę wieczorem rząd tego kraju.

Rząd irlandzki zamierza, wzorem brytyjskiego, wprowadzić wymóg odbycia kwarantanny po przyjeździe z krajów o wysokim ryzyku epidemicznym w związku z nowymi wariantami koronawirusa. Zgodnie z rządową propozycją, która musi być jeszcze zatwierdzona przez parlament, za pierwszy przypadek złamania przepisów o kwarantannie będzie groziła grzywna w wysokości 4000 euro i miesiąc więzienia. Drugie wykroczenie będzie zagrożone karą 4500 euro i trzema miesiącami więzienia, zaś kolejne 5000 euro i sześcioma miesiącami. Początkowo obowiązkiem kwarantanny w hotelach mają być objęci przyjeżdżający lub ci, którzy w ostatnich dniach byli w 20 krajach wysokiego ryzyka, a także wszyscy, którzy przyjeżdżają do Irlandii nie mając wykonanego testu na obecność koronawirusa, co jest wymagane. Na liście wysokiego ryzyka znajduje się obecnie 17 państw afrykańskich, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Austria. Kwarantanna w hotelach ma trwać 14 dni, a jej koszt będą pokrywać podróżni, choć nie podano jeszcze, ile on będzie wynosić. W Wielkiej Brytanii koszt 10-dniowej kwarantanny to 1750 funtów. Przestrzegania kwarantanny w hotelach mają pilnować prywatne firmy ochroniarskie, a policja byłaby wzywana tylko w przypadku złamania zasad. Jak podała publiczna stacja RTE, przyjęcie przez parlament przepisów ustanawiających obowiązek kwarantanny w hotelach może potrwać dwa-trzy tygodnie. Tymczasem łączna liczba zgonów w Irlandii z powodu Covid-19 przekroczyła 4000. Jak podało w środę ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 57 osób i wykryto 650 nowych zakażeń koronawirusem. Dotychczasowy bilans epidemii to 211 751 stwierdzonych zakażeń i 4036 zgonów.