Po osiągnięciu pierwszego celu, jakim było zaoferowanie do połowy lutego szczepionek 15 milionom osób z pierwszych czterech grup priorytetowych, następnym było zaoferowanie ich pozostałym pięciu wskazanym grupom do końca kwietnia. Jednak Johnson poinformował, że zamiarem rządu jest zamknięcie tego etapu jeszcze przed 15 kwietnia. Terminu na zaszczepienie wszystkich dorosłych nie wyznaczono, ale sugerowano, że powinno się to udać do września. "Przeprowadzenie 15 milionów szczepień było znaczącym kamieniem milowym, ale nie będzie żadnego zwalniania tempa i chcę, by w nadchodzących tygodniach podawanie szczepionek odbywało się coraz szybciej. Będziemy teraz dążyć do zaoferowania szczepionki każdemu dorosłemu do końca lipca, co pomoże nam wcześniej chronić najbardziej wrażliwych oraz podjąć dalsze kroki w celu złagodzenia niektórych obowiązujących ograniczeń" - oświadczył brytyjski premier.

W poniedziałek Johnson ma przedstawić plan wychodzenia z obowiązującego w Anglii od początku stycznia lockdownu. Jak podają brytyjskie media, jeszcze w niedzielę odbędzie on naradę z kilkoma członkami swojego gabinetu, by uzgodnić ostatnie szczegóły planu, który w poniedziałek po południu ogłosi w Izbie Gmin.

Brytyjski premier powtórzył jednak, że nie należy się spodziewać szybkiego zniesienia wszystkich ograniczeń. "Nie powinno być jednak żadnych wątpliwości - droga wyjścia z lockdownu będzie ostrożna i stopniowa, ponieważ wszyscy nadal musimy chronić siebie i tych, którzy są wokół nas" - mówił. Johnson już wcześniej wskazywał, że pierwszym etapem będzie wznowienie nauki w szkołach w trybie stacjonarnym, co może nastąpić 8 marca.

Do piątku włącznie w Wielkiej Brytanii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 17,2 mln osób, a drugą - prawie 605 tys. Zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w stosunku do populacji, jest to zdecydowanie najlepszy wynik w skali Europy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)