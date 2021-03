Na poniedziałek planowana jest konferencja rządu federalnego z premierami landów, dotycząca ewentualnego zaostrzenia lockdownu po krótkim okresie poluzowań. Dokument, który cytuje AFP ma być podstawą do poniedziałkowych ustaleń.

Do tej pory surowe restrykcje epidemiczne miały obowiązywać do końca marca, jednak fakt, że średnia zakażeń w Niemczech przekroczyła symboliczny próg 100 na 100 tys. mieszkańców, powinien z zasady skłonić władze do zaostrzenia rygorów sanitarnych - pisze AFP.

Dokument dotyczący przedłużenia lockdownu przewiduje dalsze ograniczenie podróży transgranicznych do "absolutnego minimum" oraz utrzymanie obowiązku odbycia kwarantanny po przyjeździe do kraju, po poprzednim wykonaniu testu na koronawirusa.

Osoby, które mogą pracować zdalnie, powinny robić to nadal, a te, które nie mogą uniknąć udawania się do miejsca pracy, będą miały obowiązek "wykonywania przynajmniej dwóch szybkich testów w tygodniu".

Na ostatniej wspólnej konferencji rządy federalny i rządy krajów związkowych zgodziły się na wycofanie wszystkich działań łagodzących lockdown w przypadku przekroczenia granicy 100 infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia.