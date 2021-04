Jak dodał Ghanei, władze oczekują także, że do tego czasu zakończą się testy opracowanych w kraju szczepionek i że one także zostaną włączone do akcji szczepień.

Pierwotnie irańskie ministerstwo zdrowia liczyło na to, że do sierpnia br. uda się bezpłatnie zaszczepić wszystkich 83 mln mieszkańców kraju preparatami zarówno produkcji krajowej, jak i zagranicznej. Realizację tego planu uniemożliwiły jednak sankcje nałożone na Iran przez Stany Zjednoczone w związku z irańskim programem atomowym, w tym ograniczenia transakcji finansowych - przypomina agencja dpa.

Z tego powodu rząd zezwolił firmom prywatnym na importowanie szczepionek, które zatwierdził resort zdrowia. Jednak wielu Irańczyków z obawy, że konflikt z USA uniemożliwi im szybkie zaszczepienie się przeciw Covid-19, planuje zaszczepić się za granicą.

Do tej pory Iran sprowadził ok. 2 mln dawek szczepionek z Rosji, Chin i Indii. Szczepienia na razie objęły tylko medyków, personel pielęgniarski, osoby w wybranych domach spokojnej starości oraz część pracowników firm wywożących śmieci.

Z powodu podróży w dwutygodniowym okresie wolnym z okazji perskiego Nowego Roku (Nouruz), przypadającego 20 marca, w Iranie wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - średnio z 7 tys. do ponad 11 tys. dziennie.

Od wybuchu epidemii w tym kraju koronawirusem zakaziło się ponad 1,91 mln osób, prawie 63 tys. zakażonych zmarło.