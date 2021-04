Sytuacja epidemiczna poprawiła się w około 80 departamentach, co stanowi około 80 proc. terytorium kraju – stwierdził premier Castex.

Liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii „wypłaszczyła się” w ostatnich dniach i wynosi około 6 tys. osób – potwierdził szef rządu.

Sklepy, miejsca kultury, obiekty sportowe i tarasy restauracyjne zostaną ponownie otwarte „około połowy maja”, jeśli pozwoli na to sytuacja zdrowotna - zapowiedział premier Castex.

Szef rządu potwierdził powrót uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli do nauki stacjonarnej od poniedziałku, a szkół średnich od 3 maja w trybie hybrydowym. Klasy będą jednak zamykane przy pierwszym zarejestrowanym przypadku zakażenia koronawirusem - podkreślił premier.

400 tys. testów ślinowych na koronawirusa będzie przeprowadzane co tydzień w szkołach podstawowych, a uczniowie powyżej 15. roku życia będą wykonywać autotesty. Przewidywane jest przeprowadzanie od 2 do 4 mln testów w szkołach tygodniowo – zapowiedział minister edukacji Jean-Michel Blanquer.

Blanquer potwierdził, że ustne matury oraz egzamin z filozofii będą przeprowadzane stacjonarnie. Szef rządu zapowiedział również zniesienie od 3 maja nakazu pozostawania w obrębie 10 km od miejsca zamieszkania, utrzymał jednak aż do kolejnego rozporządzenia godzinę policyjną obowiązującą na terenie całego kraju od godz. 19.

Szczepionka Johnson & Johnson będzie podawana we Francji od soboty – zapowiedział natomiast minister zdrowia Olivier Veran.

Jedna czwarta dorosłych Francuzów otrzyma pierwszą dawkę szczepionek przeciwko koronawirusowi do końca tygodnia, 20 milionów do połowy maja, a każdy, kto wyrazi takie życzenie, będzie mógł się zaszczepić do końca lata – zapewnił premier Castex.

Minister potwierdził skuteczność szczepionki AstraZeneca. Przypadki zakrzepów zdarzają się rzadko, zarejestrowaliśmy pięć przypadków na milion zaczepionych – poinformował Veran. Dodał, że trzy czwarte przyznanych Francji dawek tej szczepionki zostało wykorzystanych.

Szef rządu poinformował również, że wzmocnione zostaną kontrole przylotów osób pochodzących z niektórych krajów; od soboty zostanie wprowadzony wzmocniony system kontroli dla osób przybywających z Brazylii, Argentyny, Chile, RPA i Indii – poinformował Castex.

Szef MSW Gerald Darmanin poinformował natomiast o obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie dla osób przybywających z tych krajów.