„Kanada rozumie, że jeśli nie ma się planu przeciwdziałania zmianom klimatu, to znaczy, że nie ma się również planu tworzenia miejsc pracy i gospodarczego wzrostu” - powiedział Trudeau. Podkreślił, że ze względu na to, że zmiany klimatu nie uznają granic, każdy kraj musi zrobić to, co do niego należy, zatem Kanada będzie współpracować z innymi krajami i zacieśniać współpracę w tej dziedzinie z USA.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych przez Kanadę dokonywane w ramach zobowiązań porozumienia paryskiego ma zostać przeprowadzone do 2030 r. i wynosić 40 do 45 proc. w stosunku do poziomu emisji z 2005 r. Oznaczać to będzie obniżenie emisji o przynajmniej 439 megaton do końca 2030 r. Podczas tego samego szczytu prezydent USA Joe Biden zadeklarował cięcia emisji CO2 w USA o 50 do 52 proc. w stosunku do 2005 r. do końca 2030 r.

Trudeau przyznał, że dla Kanady wyznaczony cel jest trudny, ale „tylko odważna polityka klimatyczna prowadzi do odważnych rezultatów”.

Opublikowany w kwietniu raport federalnego ministerstwa środowiska i zmian klimatu zwraca uwagę, że w 2019 r., czyli w pierwszym roku obowiązywania na terenie całej Kanady opłaty węglowej lub innych form obciążenia opłatami emisji gazów cieplarnianych, emisja CO2 w Kanadzie wzrosła o 0,2 proc. w stosunku do 2018 r. czyli do 730 megaton. W 2005 r. emisje CO2 w Kanadzie wynosiły 732 megatony – przypomniały media. Raport wskazywał jednak na postępy, m.in. na to, że gospodarka rośnie szybciej niż emisje CO2.

Miesiąc temu Sąd Najwyższy Kanady ogłosił orzeczenie, w którym uznał, że rząd federalny miał prawo wymusić pobieranie opłaty węglowej w prowincjach, które same takich opłat nie wprowadziły. Prezes Sądu Najwyższego sędzia Richard Wagner napisał w orzeczeniu, że globalne ocieplenie jest faktem i powoduje szkody wychodzące poza granice poszczególnych prowincji. Jest w związku z tym ogólnokrajowym problemem, tak jak ujmuje to art. 91 kanadyjskiej konstytucji, mówiący że parlament federalny może uchwalać ustawy „na rzecz pokoju, porządku i dobrych rządów” w sprawach nie zastrzeżonych dla prowincji. Właśnie na ten artykuł powoływał się przed sądem rząd federalny, uzasadniając swoje działania. Parlament uchwalił w 2018 ustawę, która nałożyła na prowincje i terytoria Kanady obowiązek wprowadzenia własnych systemów opłat od emisji do 1 stycznia 2019 r. lub zastosowania rozwiązań federalnych. Trzy prowincje - Alberta, Ontario i Saskatchewan - zaskarżyły do sądu narzucony im obowiązek, a Sąd Najwyższy rozpatrzył trzy sprawy łącznie.

W pierwszej swojej kadencji (w latach 2015 – 2019) rząd Trudeau zainwestował ok 60 mld CAD w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Od października ub.r. rząd Kanady zainwestował 53,6 mld CAD w tzw. „zielone” inicjatywy związane z odbudową gospodarki po pandemii. W przedstawionym w poniedziałek budżecie na rok budżetowy 2021/2022 są również takie programy jak objęcie ochroną 30 proc. terytorium Kanady i kanadyjskich akwenów do 2030 r. W sumie budżet, który musi być jeszcze uzyskać poparcie parlamentu przewiduje 101,4 mld CAD na wydatki powiązane z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podkreśliła w czwartek, że należy ustalić minimalną cenę węgla, by ograniczyć ocieplenie klimatu, a kraje G20 powinny to zrobić w pierwszej kolejności. Dodała, że zmiany klimatyczne stanowią bardzo poważne zagrożenie dla światowej gospodarki, ale jej transformacja i oparcie na alternatywnych źródłach energii może stać się „niezwykłą okazją do przełomowych inwestycji i tworzenia zielonych miejsc pracy”.