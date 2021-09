"O możliwość głosowania korespondencyjnego poprosiło do tej pory ponad 500 tys. mieszkańców Hamburga, z czego połowa już zagłosowała” - potwierdza Oliver Rudolf, szef biura wyborczego w Hamburgu. Dodaje, że: "na przestrzeni czterech ostatnich wyborów powszechnych do Bundestagu, odsetek wyborców głosujących drogą pocztową ciągle wzrasta. Cztery lata temu listownie oddało głos 37 proc. wyborców”.

Ok. 1,3 mln mieszkańców Hamburga jest uprawnionych do oddania swojego głosu w najbliższych wyborach. Wniosek o chęć głosowania korespondencyjnego można złożyć we właściwym biurze wyborczym jeszcze do wtorku.

Oliver Rudolf szacuje, że frekwencja wyborcza w Hamburgu sięgnie 80 proc. 26 września (w dzień wyborów) w komisjach w lokalach wyborczych zasiądzie blisko 16 tys. urzędników.