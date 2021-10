Odbicie na rynku surowców zwiększa popyt na import w Zatoce Perskiej, z czego mogą skorzystać także polscy producenci, ocenia zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Daniel Piotrowski. W latach 2001-2020 wartość eksportu towarów do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu zwiększyła się z ok. 0,5 do 5,1 mld USD.

"Najwięcej ubezpieczonych transakcji w handlu z krajami znad Zatoki Perskiej przypada na kontrahentów z ZEA. Nasze firmy potrafiły znaleźć tam nabywców na bardzo szeroki asortyment swojej produkcji, a więc na słodycze, napoje, mięso, sprzęt oświetleniowy, produkty 'ciężkiej' chemii, wykładziny, armatury, kosmetyki. Co, ważne notujemy w handlu trend wzrostowy. W porównaniu z 2018 r. jest to zwyżka o ponad 30%. Z drugiej strony, można zauważyć pewną zależność wartości importu do regionu od cen ropy naftowej. Obecne odbicie na rynku surowców, w tym ropy i gazu, może pozytywnie wpłynąć na popyt również na polskie produkty. Handel ze zweryfikowanymi przez nas tamtejszymi kontrahentami można uznać za dość bezpieczny. Praktycznie nie notujemy braku płatności czy większych opóźnień" - powiedział Piotrowski, cytowany w komunikacie. Reklama Według danych GUS, cytowanych w materiale, spośród krajów Bliskiego Wschodu największy udział w polskim eksporcie mają: Turcja (0,9%, 2,2 mld USD w 2020 r.), Arabia Saudyjska (0,4%, ok. 1 mld USD) i Izrael (0,3%, ok. 700 mln USD). W portfelu KUKE Zjednoczone Emiraty Arabskie są na drugim miejscu, po Turcji. Eksperci zapowiadają rekordowo wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych Zobacz również Korporacja podała, że w 2020 r. Polska wyeksportowała do regionu pszenicę za 360 mln USD, silniki samochodowe za 200 mln USD, samochody osobowe za 180 mln USD i maszynki do golenia za 160 mln USD. "Eksportujemy tam również mięso wołowe i papierosy. Warto przypomnieć, że w 2018 r. KUKE ubezpieczyła transakcję sprzedaży wyprodukowanych w polskich zakładach koncernu Alstom wagonów metra, które trafiły do Dubaju i będą w najbliższych sześciu miesiącach wozić na Expo gości przybywających z całego świata" - czytamy dalej. Jak podała ExpoDubai2020 oraz Polska Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), dziś nastąpiła ceremonia otwarcia Pawilonu Polski podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. W ciągu 6 miesięcy trwania wystawy odbędzie się 1 000 zorganizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta ok. 2 500 polskich firm. Hasłem przewodnim Pawilonu Polski jest "Poland. Creativity inspired by nature - Polska. Kreatywność inspirowana naturą". Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki, rodzimego biznesu, prezentacja walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki. Agencja ISBnews objęła patronat medialny nad udziałem Polski w Wystawie. KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews)