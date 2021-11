Regiony Federacji Rosyjskiej mają przy tym prawo do modyfikowania tych ograniczeń na własną rękę. Obwód nowogrodzki jest pierwszym regionem, który już zadecydował, że wydłuży okres wolny od pracy. Jak powiedział gubernator Andriej Nikitin, dodatkowo zaostrzone zostaną "wymogi dotyczące działania różnego rodzaju organizacji". Niektóre firmy będą musiały całkowicie wstrzymać pracę.

Reklama

Według danych sztabu rządowego w obwodzie nowogrodzkim wykryto w ciągu ostatniej doby 248 przypadków koronawirusa. Zmarło 11 osób. Ogółem w całym kraju wykryto w ciągu minionej doby 40 402 zakażenia. Z powodu Covid-19 zmarło 1155 osób.

Wskaźniki zakażeń i zgonów są w poniedziałek nieco niższe niż w poprzednich dniach. Jednak nadal, od około dwóch tygodni, codziennie umiera w Rosji na Covid-19 ponad tysiąc osób.

To właśnie narastanie epidemii skłoniło władze do ogłoszenia dni wolnych od pracy, co ma zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie pracują w tych dniach urzędy, sklepy - poza spożywczymi i firmy z sektora usług. W całym kraju dni niepracujące trwają od 30 października do 7 listopada. W niektórych regionach, w tym w Moskwie, zaczęły się nieco wcześniej. Nie brak pogłosek, że również i w Moskwie zostaną one przedłużone.

Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa powiedziała w poniedziałek, że zakażeń przybywa we wszystkich regionach kraju i że do przełamania sytuacji nie wystarczy jeden tydzień.