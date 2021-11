Na wspólnej konferencji prasowej szefa rządu z premierem Albanii Edi Ramą pytano Draghiego o to, czy zostanie zorganizowany nadzwyczajny unijny szczyt na temat migracji.

Reklama

"Nie mam wiadomości" w tej sprawie - odparł szef włoskiego rządu.

Obaj premierzy rozmawiali między innymi o integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

"Integracja ta nie zależy od chwilowych okoliczności, zapisana jest w przyszłość Unii. To, co dzieje się na Białorusi nie ma wpływu na ten proces, także według Włoch nie powinno mieć na to wpływu" - powiedział Draghi. (PAP)