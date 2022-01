"Ataki na granicę, próby nielegalnego wejścia na teren Polski, prowokacje służb białoruskich - to nadal codzienność na granicy Polski z Białorusią. Konflikt zarządzany przez służby reżimu Łukaszenki trwa. I stanowi zagrożenie dla całego NATO" - napisał Żaryn w środę na Twitterze.

Reklama

Według danych Straży Granicznej we wtorek granicę polsko-białoruską nielegalnie przekroczyć próbowało 68 osób. SG poinformowała, że na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku granicę usiłowały przekroczyć dwie grupy liczące 18 i 15 osób. Z kolei w Dubiczach Cerkiewnych doszło do prowokacji służb białoruskich, które z samochodu oślepiały polskich funkcjonariuszy laserami, zaś w Lipsku - do uszkodzenia concertiny.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, czyli obszar, na którym wcześniej wprowadzono stan wyjątkowy. Ponadto do końca czerwca na 186-kilometrowym odcinku granicy zbudowana zostanie zapora. Ograniczenia w strefie nadgranicznej to odpowiedź na działania hybrydowe reżimu Białorusi na granicach UE.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ lena/