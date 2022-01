To trzecie od 2021 roku duże przedsięwzięcie kolejowe w tym leżącym w Azji Południowo-Wschodniej kraju, w które zaangażował się Pekin.

Pierwszy, 380-kilometrowy odcinek tzw. Południowej Linii Dalekobieżnej, ma połączyć region stołeczny z drugim co do wielkości filipińskim portem w Batangas. Cała linia, której otwarcie zaplanowano na 2025 rok, ma liczyć 565 km i docierać na południe największej filipińskiej wyspy Luzon. Pociągi pasażerskie mają się po niej poruszać z maksymalną prędkością 160 km/godz., towarowe zaś – 100 km/godz. W efekcie czas przejazdu na całej trasie ma się skrócić trzykrotnie.

Opiewający na blisko 2,8 mld USD kontrakt na projekt i budowę finansowanego przez Chiny przedsięwzięcia podpisano z konsorcjum złożonym z firm: China Railway Group Ltd., China Railway No. 3 Engineering Group Co. Ltd. oraz China Railway Engineering Consulting Group Co. Ltd. Środki mają pochodzić z udzielonej przez Chiny pożyczki rozwojowej.

Według chińskiej państwowej agencji informacyjnej Xinhua bezpośrednio przy budowie pracę ma znaleźć 10 tys. osób, choć nie podano, czy dotyczy to filipińskich czy chińskich pracowników. Linia ma także wygenerować tysiące miejsc pracy w powiązanych sektorach gospodarki.

W 2021 roku Chiny zaangażowały się w planowaną budowę mającej liczyć 1500 kilometrów sieci kolejowej na Mindanao, drugiej największej wyspie Filipin, leżącej na południu kraju. W październiku rząd podpisał w tej sprawie kontrakt z firmą China Railway Design Corp. Chińczycy wybudują także linię kolejową łączącą lotnisko Clark z portową specjalną strefą ekonomiczną Subic w środkowej części wyspy Luzon.

Jak informuje dziennik „Philippine Daily Inquirer”, Chiny są trzecim największym źródłem kredytów udzielanych Filipinom na rozwój kolei, po Japonii i Azjatyckim Banku Rozwoju.

Rząd w Pekinie od lat finansuje budowę infrastruktury, w tym portów, lotnisk, dróg i kolei w Azji, Afryce i Europie w ramach tzw. Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Zakrojone na globalną skalę przedsięwzięcie ma zapewnić Chinom dostęp do surowców oraz rynków zbytu. Filipiny oficjalnie nie są częścią BRI.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak (PAP)