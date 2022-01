Władze zamknęły trzy zniszczone przez wyciek plaże. Trwa ich oczyszczanie. Poinformowano o odnalezieniu martwych zwierząt pokrytych ropą.

Peruwiańskie władze twierdzą, że wyciek uszkodził około 18 tys. km kw. pokrytej roślinnością strefy ochrony środowiska, w której żyją różnorodne gatunki zwierząt.

"To najgorsza katastrofa ekologiczna, do jakiej doszło w okolicach Limy w ostatnich latach; poważnie zagroziła setkom rodzin rybaków" - przekazało ministerstwo spraw zagranicznych w mediach społecznościowych. Zażądało także od operatora rafinerii, hiszpańskiego przedsiębiorstwa Repsol natychmiastowej rekompensaty szkód.

Menedżerka ds. komunikacji operatora rafinerii Tine Van Den Wall Bake podczas wywiadu w środę zaprzeczyła jakoby Repsol "ponosił odpowiedzialność za tę katastrofę ekologiczną" i "nie można wskazać osób za nią odpowiedzialnych". Skomentowała także, że "wyciek był ograniczony".

Peruwiańska premier Mirtha Vasquez skomentowała te wypowiedzi, mówiąc, że firma "najwyraźniej" nie miała planu awaryjnego na wypadek dużego wycieku ropy.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie roli Repsola w katastrofie ekologicznej.

Tymczasem peruwiański regulator energetyczny Osinergmin oświadczył, że jeden z czterech terminali rafinerii zostanie zamknięty do czasu ustalenia przyczyny wycieku ropy.

Rafineria La Pampilla powstała u wybrzeży miasta portowego Callao położonego 12 km na zachód od Limy. To największa rafineria w Peru, która zaopatruje ponad połowę lokalnego rynku paliw.

