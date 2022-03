"Sektor obronny na świecie stanowi bardzo ważną gałąź przemysłu w każdej nowoczesnej gospodarce. To w sektorze obronnym tworzą się najnowocześniejsze technologie. One potem mają zastosowanie cywilne. Jest to szansa dla polskich zaawansowanych technologii, dla polskiego przemysłu obronnego. My jako PFR chętnie będziemy też finansowali w przypadku firm z tej branży czy to potrzeby kapitałowe, czy finansowe. Musimy powiedzieć, że żarty się skończyły - musimy więcej wydawać na obronność i przeznaczanie na ten cel 3% PKB jest jak najbardziej uzasadnione" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej w sobotę w trakcie LSE SU Polish Economic Forum 2022 w Londynie - konferencji zorganizowanej przez Polish Business Society. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia, partnerem strategicznym było Bain & Company.

Wcześniej w sobotę Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. Posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, zgodnie z którymi minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa.

"PFR zainwestował już w spółkę z branży obronnej - WB Electronics, która produkuje drony. Jak wiemy, drony są teraz ważnym elementem systemu obronnego. To jedna z najbardziej zaawansowanych polskich firm technologicznych, które mają też produkt dostępny na eksport. Pewne problemy, które się pojawiają w tej branży dotyczą komponentów, np. półprzewodników. Ale jest to kwestia, którą można rozwiązać" - powiedział także Borys.

WB Electronics S.A. - to lider polskiej grupy przedsiębiorstw WB Group - która jest największym polskim prywatnym producentem i dostawcą elektroniki o przeznaczeniu wojskowym.

