Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zrezygnował ze stanowiska szefa rady nadzorczej rosyjskiej spółki Rosnieft, ale teraz ma szansę objąć nowe kierownicze stanowisko. Energetyczny gigant Gazprom nominował Schroedera do rady nadzorczej. Jest na razie sprawą otwartą, czy przyjmie on stanowisko – informuje we wtorek portal NTV.

Rosyjski koncern gazowy Gazprom we wtorek oficjalnie nominował byłego socjaldemokratycznego kanclerza Gerharda Schroedera na członka swojej rady nadzorczej. Polityk SPD, oskarżany o bliskie związki z Rosją, wzywany przez kierownictwo własnej partii do jej opuszczenia, nie wypowiedział się jeszcze oficjalnie w sprawie nominacji. Reklama W ubiegłym tygodniu Schroeder zrezygnował ze stanowiska w radzie nadzorczej rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft, ale w dalszym ciągu pozostaje czołowym lobbystą spółek zależnych Gazpromu – Nord Stream i Nord Stream 2. Reklama Media: Schroeder wyrządził nieodwracalne szkody zarówno sobie, jaki i całym Niemcom Zobacz również Jak podkreśla NTV, Schroeder jest wieloletnim przyjacielem prezydenta Rosji Władimira Putina – siły napędowej ataku na Ukrainę. 78-letni były kanclerz RFN jest zgodnie oskarżany przez polityków praktycznie wszystkich partii o zajmowanie wysoko płatnych stanowisk w rosyjskich spółkach państwowych w czasie, gdy Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na rosyjską gospodarkę, aby w ten sposób pomóc Ukrainie. Z powodu zaangażowania po stronie Rosji Schroeder utracił także przywileje, przysługujące byłym kanclerzom, m.in. opłacane przez rząd niemiecki reprezentacyjne biuro wraz personelem. Także Parlament Europejski chce umieścić Schroedera na liście sankcji wobec oligarchów. Marzena Szulc (PAP)