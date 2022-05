Jedynym potencjalnym „troublemakerem” w grupie pozostały więc Indie. Państwa Zachodu i ich azjatyccy sojusznicy usiłują od pewnego czasu przeciągać je na swoją stronę. Obok tradycyjnie napiętych relacji i sprzecznych interesów z Chińczykami New Delhi ma dobre stosunki z Moskwą. Wciąż w znacznym stopniu polega na dostawach rosyjskiej ropy i uzbrojenia. Amerykanie nie ukrywali ostatnio frustracji tym, że Indie odmówiły poparcia sankcji i unikały jednoznacznego potępienia inwazji na Ukrainę. Próbował to zmienić premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podczas swojej niedawnej wizyty. Efektem były m.in. intratne kontrakty zbrojeniowe i współpraca przy budowie indyjskiego samolotu myśliwskiego, który miałby docelowo zastąpić maszyny rosyjskie. Bidenowi udało się pójść o krok dalej. Waszyngton i New Delhi uzgodniły intensyfikację kooperacji wojskowej i energetycznej. Premier Narendra Modi zwrócił się nawet do przywódcy USA, by ten „nakłonił większą liczbę amerykańskich firm do produkcji sprzętu obronnego w Indiach”. Wiadomo też, że Indie włączą się w pomoc finansową i humanitarną na rzecz Ukrainy , za to Stany „poważnie rozważają” tam inwestycje w wysokości 4 mld dol. w opiekę zdrowotną, energię odnawialną i infrastrukturę.