Sondaż przeprowadzono w 18 krajach, głównie zachodnich: Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także w Australii, Izraelu, Japonii, Korei Południowej, Malezji i Singapurze.

Średnia (biorąca pod uwagę 18 krajów) to 85 proc. badanych, którzy mają o Rosji zdanie niekorzystne. Co więcej, niemal w każdym kraju co najmniej 70 proc. ankietowanych mówi o swojej "bardzo niekorzystnej" opinii na temat Rosji. Wyjątkiem jest Malezja, gdzie nieprzychylna wobec Rosji jest połowa ankietowanych.

Polska "jest szczególnie krytyczna wobec Rosji: 97 proc. ma opinię nieprzychylną, w tym 91 - bardzo nieprzychylną" na temat sąsiedniego kraju - zaznacza PRC. Również powyżej 90 proc. nieprzychylnych opinii o Rosji odnotowano w Szwecji i Australii (w obu - 94 proc.), USA (92 proc.), Japonii i Holandii (w obu - 91 proc.).

Badanie przeprowadzono wiosną br., a więc, gdy trwała już inwazja Rosji na Ukrainę. Poprzedni tego rodzaju sondaż ukazał się w 2020 roku. Na przestrzeni dwóch lat niemal we wszystkich krajach, skąd dane są dostępne, przychylność wobec Rosji spadła gwałtownie - na przykład w Grecji, Polsce i Włoszech - o ponad 30 pkt. procentowych.

I tak, jeszcze w 2020 roku 48 proc. Włochów przychylnie myślało o Rosji, a obecnie myśli tak tylko 14 procent. W Grecji odsetek ten spadł z 58 proc. w 2019 roku do 27 proc. obecnie; w Izraelu z 45 proc. w 2019 roku do 19 proc. obecnie.

Niemal we wszystkich z 18 krajów (z wyjątkiem Malezji) Putin cieszy się niewielkim zaufaniem. Średnio 90 proc. badanych wyraziło brak zaufania do jego działań na arenie międzynarodowej, a 78 proc. - ogólny brak zaufania do niego. "W ciągu ostatnich dwóch dekad notowania Putina spadały w wielu krajach, ale w 2022 roku dane te osiągnęły rekordowo niski poziom" - wskazuje PRC. Wśród krajów europejskich znów na czele jest Polska, gdzie 97 proc. badanych nie ufa Putinowi, tuż za nią plasuje się Szwecja (95 proc.).

PRC podkreśla, że zaufanie do Putina spadło w Europie także wśród zwolenników ugrupowań, które określa jako populistyczną prawicę. Ogółem postrzegają oni Putina korzystniej niż sympatycy innych partii, którzy i wcześniej żywili wobec niego głęboką nieufność. Teraz Putin stracił sympatię np. wśród wyborców populistycznej partii Szwedzcy Demokraci: w 2021 roku ufało mu 30 proc. z nich, obecnie - tylko 9 procent.

"W 2021 roku w postawach wobec Putina istniał głęboki podział ideologiczny. Prawa strona spektrum politycznego wyrażała wobec niego większe zaufanie, niż ci po lewej stronie. W obecnym sondażu (...) w wielu krajach obie grupy jednakowo źle oceniają rosyjskiego prezydenta" - podsumowuje Pew Research Center.

Badanie "Postawy na świecie wobec USA, NATO i Rosji w czasie kryzysu" opublikowano na stronie amerykańskiego ośrodka w środę (czasu lokalnego).