Reklama

"Test lotu tego nośnika satelitów z silnikiem zasilanym paliwem stałym (...) został pomyślnie zakończony" - podała państwowa agencja informacyjna IRNA, którą cytuje agencja Reutera.

Reklama

Ghaem 100, pierwsza trzystopniowa rakieta nośna Iranu, będzie w stanie umieścić satelity o wadze 80 kg na orbicie 500 km od powierzchni ziemi - podała IRNA.

Szef oddziału lotnictwa Gwardii Rewolucyjnej Amirali Hajizadeh, który zaprojektował Ghaem 100, powiedział, że rakieta zostanie wykorzystana do wyniesienia na orbitę irańskiego satelity Nahid, przeznaczonego dla ministerstwa telekomunikacji.

Reakcja USA

Reuters przypomina, że administracja amerykańska obawia się, że ta sama technologia balistyczna dalekiego zasięgu, używana do umieszczania satelitów na orbicie, może być również wykorzystana do wystrzeliwania głowic jądrowych. Teheran regularnie zaprzeczał, że ma taki zamiar.

W odpowiedzi na irańskie informacje o teście rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział: "Takie działania są niepomocne i destabilizujące" i dodał: "Stany Zjednoczone pozostają zaniepokojone ciągłym rozwojem przez Iran kosmicznych pojazdów nośnych (SLV), które stanowią istotne zagrożenie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia".

Departament Stanu określił wystrzelenie rakiety jako sprzeciwianie się rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ(UNSCR) 2231, która wzywa Iran do niepodejmowania żadnych działań związanych z rakietami balistycznymi zaprojektowanymi tak, aby były zdolne do przenoszenia broni jądrowej, w tym wystrzelenia przy użyciu takiej technologii rakiet balistycznych.

Waszyngton "nadal wykorzystuje różnorodne narzędzia przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, w tym sankcje, by przeciwdziałać dalszemu postępowi irańskiego programu rakiet balistycznych oraz jego zdolności do proliferacji rakiet i związanych z nimi technologii wśród innych" - dodał rzecznik.

Rezolucja ONZ

Rezolucja ONZ z 2015 roku, po zawarciu porozumienia z sześcioma światowymi mocarstwami, wezwała Iran do powstrzymania się przez okres do ośmiu lat od prac nad rakietami balistycznymi przeznaczonymi do przenoszenia broni jądrowej.

Iran twierdzi, że nigdy nie dążył do rozwoju broni jądrowej i dlatego rezolucja nie dotyczy jego pocisków balistycznych, które Teheran określił jako ważną siłę odstraszającą i odwetową.

Iran, który posiada jeden z największych programów rakietowych na Bliskim Wschodzie, ma za sobą w ostatnich latach kilka nieudanych startów satelitów, za które obwinia się problemy techniczne.(PAP)