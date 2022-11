Ucieczka do Europy jest marzeniem większości mieszkających w Libanie uchodźców. Pod koniec października władze w Bejrucie rozpoczęły proces repatriacji Syryjczyków. Liban docelowo miałoby opuszczać ok. 15 tys. uchodźców miesięcznie (w kraju przebywa ich łącznie ok. 1,5–2 mln). Organizacja pozarządowa Human Rights Watch (HRW) udokumentowała przypadki osób, które po powrocie do Syrii spotkały się m.in. z prześladowaniami ze strony reżimu i powiązanych z nim bojówek, w tym torturami, pozasądowymi zabójstwami i porwaniami. Większość osób, z którymi rozmawiała HRW, ma także problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych. Ale pogarszające się warunki społeczno-ekonomiczne w Libanie sprawiają, że i tu Syryjczycy ledwo wiążą koniec z końcem. – Mam dwie prace, a i tak starcza mi tylko na opłacenie rachunków. Gdybym miał środki, już dawno opłaciłbym przemytników i wyjechał na Zachód – opowiada nam Baszar z Homs. Do tego dochodzi dyskryminacja. Kiedy latem w kraju zaczęło brakować chleba, przed piekarniami zaczęto ustawiać dwie kolejki. Jedną dla Libańczyków, drugą dla traktowanych mniej priorytetowo Syryjczyków. Dlatego niektórzy decydują się na trzecią opcję: wyjazd na wojnę i walkę po stronie Rosji. Haruk mówi, że zna wielu Syryjczyków, którzy są dziś w Ukrainie . Osoby, z którymi rozmawialiśmy, tłumaczą, że Kreml płaci syryjskim najemnikom od 5 do 7 tys. dol. za trzymiesięczną misję. Daje też paszport. – Większość jedzie z nadzieją, że szybko ucieknie stamtąd do UE. Mojemu koledze się udało. Miał fałszywe dokumenty, udawał dziennikarza i jakoś się z tego kotła wydostał – wyjaśnia Haruk.