"Riksdag postanowił upoważnić rząd do przydzielenia Ukrainie materiałów obronnych w 2022 roku o maksymalnej wartości 3 007 800 000 koron. Są to systemy obrony przeciwlotniczej i amunicja do nich, pojazdy opancerzone, sprzęt osobisty, w tym zimowe zestawy do ochrony ciała, sprzęt do kalibrowania broni, namioty zwykłe i kamuflażowe" - poinformował parlament.

Przygotowanie pakietu pomocy obronnej dla Ukrainy zapowiedział w środę premier Szwecji Ulf Kristersson.

Część humanitarna pakietu ma wartość 720 mln koron (ok. 69 mln USD), z czego 160 mln koron (15 mln USD) zostanie przeznaczone na pomoc Mołdawii, której system energetyczny ucierpiał na skutek rosyjskiej ataków na Ukrainę.