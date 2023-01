„W razie potrzeby możemy przekazać inny (niż Szwecji) komunikat Finlandii dotyczący wstąpienia do NATO. Taki ruch zszokowałby Szwecję” – powiedział szef tureckiego państwa w odpowiedzi na pytanie o kandydaturę dwóch krajów nordyckich do NATO podczas telewizyjnego spotkanie z młodzieżą. Dodał jednocześnie, że Finlandia "nie powinna popełnić tego samego błędu" co Szwecja.

Szwecja i Finlandia wspólnie złożyły wniosek akcesyjny do NATO, który został zaakceptowany przez 25 państw-członków paktu, ale wciąż brakuje zgody Turcji i Węgier.

"Przedłożyliśmy Szwecji listę 120 osób, które powinny zostać przekazane Turcji", powiedział Erdogan, dodając: "musicie dokonać ekstradycji tych terrorystów, abyście mogli wejść do NATO".

Ankara wstrzymała na czas nieokreślony trójstronne rozmowy ze Szwecją i Finlandią w reakcji na protesty przeciwko polityce prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Sztokholmie. Uczestniczyło w nich kilkuset Kurdów i przedstawicieli lewicowych organizacji. Rasmus Paludan, duńsko-szwedzki aktywista i założyciel antymuzułmańskiej duńskiej partii Stram Kurs (Twarda Linia), spalił w piątek Koran przed ambasadą Turcji, co szczególnie uraziło Ankarę.